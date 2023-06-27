Елегантні Вікторія і Девід Бекхем відвідали показ Jacquemus у Версалі

Подружжя Бекхемів було серед зірок, які відвідали показ, що проходить у рамках Паризького тижня моди.

Related video

Вікторія і Девід Бекхеми мали шикарний вигляд, коли прийшли на показ PFW Jacquemus. Пара прибула на показ у Версалі на весловому човні. Про це пише Daily Mail.

49-річна модельєрка і 48-річний колишній футболіст прибули на шоу і виглядали дуже закоханими. Девід навіть ляснув дружину, коли вони сиділи поруч у човні під парасолькою, спостерігаючи за показом.

Вікторія та Девід Бекхеми на показі Jacquemus Фото: Getty

Вікторія мала приголомшливий вигляд у довгій шовковій сукні світлого відтінку з цікавим декором на боці. Образ вона доповнила величезними сонцезахисними окулярами та парою оригінальних ботфортів сірого кольору з відкритим носком.

В руках Вікторія тримала клатч з декором у вигляді ланцюжка. А Девід підтримав літню тему показу, вибравши світлий лляний костюм і сандалі.

Елегантні Вікторія та Девід Бекхеми на показі Jacquemus Фото: Getty Images

Також на показі були присутні Емілі Ратаковскі, Летиція Каста, Єва Лонгорія і Тіна Кунакі. І почесною гостею стала Лілін Порт, улюблена бабуся Симона Порта Жакмюса. Гості шоу приміряли подіумні образи з нової колекції і спостерігали за дефіле з білих весельних човників, які причалили до подіуму.

Вікторія та Девід Бекхем на показі Jacquemus

Ідея човнів Жакмюсу спала на думку давно. Саме в такій обстановці і на цьому ж місці з видом на Версальський замок п'ять років тому відбулося його перше побачення з його чоловіком Марко Маестрі.

Тим часом Джіджі Хадід і Кендалл Дженнер були серед відомих моделей, які йшли подіумом.

Цікаво, але хоч Девід і знімав показ на свій телефон, але коли на подіумі з'явилася Джіджі Хадід у мереживному і прозорому вбранні, він одразу опустив смартфон.

Девід і Вікторія вибралися до Франції незабаром після того, як вони ділилися знімками з сімейного відпочинку в їхньому заміському будинку в Котсуолдсі за 12 мільйонів фунтів стерлінгів.

А Симон Порт Жакмюс влаштував грандіозне шоу. Французький модельєр представив свою колекцію Le Chouchou у Версалі, на тлі палацу XVII століття, в якому колись жила Марія Антуанетта.

Сам Симон говорив, що влаштувати перформанс у Версалі було його дитячою мрією. А при створенні колекції він надихався образами принцеси Діани і Марії-Антуанетти. При створенні вбрання переважали мереживо, тюль і шовк.

Показ Jacquemus

"Це історичне місце так надихнуло мене в процесі роботи, що спонукало досліджувати безліч нових творчих можливостей у дусі Jacquemus. Для мене велика честь, що я можу провести тут показ. Це особливий момент для Jacquemus", — сказав Жан Порт.

Нагадаємо, ще одна гостя показу, Єва Лонгорія, вибрала для виходу в світ білий штанний костюм і крихітну рожеву сумочку. І мала просто приголомшливий вигляд.

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найцікавіші новини зі світу шоу-бізнесу та світського життя!