Элегантные Виктория и Дэвид Бекхэм посетили показ Jacquemus в Версале

Чета Бекхэмов была среди звезд, которые посетили показ, проходящий в рамках Парижской недели моды.

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Виктория и Дэвид Бекхэмы шикарно выглядели, когда пришли на показ PFW Jacquemus. Пара прибыла на показ в Версале на весельной лодке. Об этом пишет Daily Mail.

49-летний модельер и 48-летний бывший футболист прибыли на шоу и выглядели очень влюбленными. Дэвид даже шлепнул жену, когда они сидели рядом в лодке под зонтиком, наблюдая за показом.

Виктория и Дэвид Бекхэмы на показе Jacquemus Фото: Getty

Виктория выглядела потрясающе в длинном шелковом платье светлого оттенка с интересным декором на боку. Образ она дополнила огромными солнцезащитными очками парой оригинальных ботфортов серого цвета с открытым носком.

В руках Виктория держала клатч с декором в виде цепочки. А Дэвид поддержал летнюю тему показа, выбрав светлый льняной костюм и сандалии.

Элегантные Виктория и Дэвид Бекхэмы на показе Jacquemus Фото: Getty Images

Также на показе присутствовали Эмили Ратаковски, Летиция Каста, Ева Лонгория и Тина Кунаки. И почетной гостьей стала Лилин Порт, любимая бабушка Симона Порта Жакмюса. Гости шоу примерили подиумные образы из новой коллекции и наблюдали за дефиле из белых весельных лодочек, которые причалили к подиуму.

Виктория и Дэвид Бекхэм на показе Jacquemus

Идея лодок Жакмюсу пришла в голову давно. Именно в такой обстановке и на этом же месте с видом на Версальский замок пять лет назад состоялось его первое свидание с его мужем Марко Маэстри.

Тем временем Джиджи Хадид и Кендалл Дженнер были среди известных моделей, которые шли по подиуму.

Интересно, но хоть Дэвид и снимал показ на свой телефон, но когда на подиуме появилась Джиджи Хадид в кружевном и прозрачном наряде, он сразу опустил смартфон.

Дэвид и Виктория выбрались во Францию вскоре после того, как они делились снимками с семейного отдыха в их загородном доме в Котсуолдсе за 12 миллионов фунтов стерлингов.

А Симон Порт Жакмюс устроил грандиозное шоу. Французский модельер представил свою коллекцию Le Chouchou в Версале, на фоне дворца XVII века, в котором когда-то жила Мария Антуанетта.

Сам Симон говорил, что устроить перформанс в Версале было его детской мечтой. А при создании коллекции он вдохновлялся образами принцессы Дианы и Марии-Антуанетты. При создании нарядов преобладали кружево, тюль и шелк.

Показ Jacquemus

"Это историческое место так вдохновило меня в процессе работы, что побудило исследовать множество новых творческих возможностей в духе Jacquemus. Для меня большая честь, что я могу провести здесь показ. Это особенный момент для Jacquemus", — сказал Жан Порт.

Напомним, еще одна гостья показа, Ева Лонгория, выбрала для выхода в свет белый брючный костюм и крохотную розовую сумочку. И выглядела просто потрясающе.

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