Ева Лонгория в стильном оверсайз костюме посетила показ Jacquemus в Париже

Лонгория также добавила к образу одну из культовых мини-сумок французского лейбла.

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В самом сердце Парижа – Версальском дворце – состоялся показ новой мужской коллекции модного дома Jacquemus весна/лето 2024 под названием Le Chouchou. 48-летняя американская актриса и продюсер Ева Лонгория была среди приглашенных звезд на модном мероприятии. Об этом пишет Harpers Bazaar.

Для появления на модном шоу звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" выбрала льняной брючный костюм оверсайз цвета слоновой кости от французского лейбла Jacquemus. Лонгория сочетала блейзер с одной пуговицей и широкие брюки с одной из культовых сумок Jacquemus Le Chiquito из замши приглушенного кораллового цвета. Из украшений Лонгория носила набор разномастных золотых серег.

Ева Лонгория Фото: Getty Images

Каштановые волосы знаменитой актрисы были собраны в небрежный пучок, а ее макияж включал мягкие румяна и нюдовую помаду.

Ева Лонгория Фото: Getty Images

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Среди других знаменитостей, сидящих в первом ряду на показе, были давние друзья Евы Лонгории — Виктория и Дэвид Бекхэм. Кроме того, Эмили Ратаковски и Тина Кунаки появились на шоу Jacquemus в одинаковых балетных пачках.

Также Фокус писал, о чем новая коллекция Jacquemus.