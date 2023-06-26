Єва Лонгорія в стильному оверсайз костюмі відвідала показ Jacquemus у Парижі

Лонгорія також додала до образу одну з культових мінісумок французького лейбла.

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У самому серці Парижа — Версальському палаці — відбувся показ нової чоловічої колекції модного дому Jacquemus весна/літо 2024 під назвою Le Chouchou. 48-річна американська акторка і продюсерка Єва Лонгорія була серед запрошених зірок на модному заході. Про це пише Harpers Bazaar.

Для появи на модному шоу зірка серіалу "Відчайдушні домогосподарки" вибрала лляний брючний костюм оверсайз кольору слонової кістки від французького лейблу Jacquemus. Лонгорія поєднувала блейзер з одним ґудзиком і широкі штани з однією з культових сумок Jacquemus Le Chiquito із замші приглушеного коралового кольору. З прикрас Лонгорія носила набір різномастих золотих сережок.

Єва Лонгорія Фото: Getty Images

Каштанове волосся знаменитої акторки було зібране в недбалий пучок, а її макіяж враховував м'які рум'яна і нюдову помаду.

Єва Лонгорія Фото: Getty Images

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Серед інших знаменитостей, які сиділи в першому ряду на показі, були давні друзі Єви Лонгорії — Вікторія і Девід Бекхем. Крім того, Емілі Ратаковскі і Тіна Кунакі з'явилися на шоу Jacquemus в однакових балетних пачках.

Також Фокус писав, про що нова колекція Jacquemus.