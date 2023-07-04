Виктория и Дэвид Бекхэмы празднуют 24-ю годовщину бракосочетания (фото, видео)

Знаменитости показали видео со свадьбы в 1999 году.

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49-летняя британская певица и дизайнер Виктория Бекхэм и футболист Дэвид Бекхэм празднуют 24-ю годовщину бракосочетания. Архивными кадрами и поздравлениями они делятся в соцсетях.

Виктория показала видео, на котором влюбленные режут свадебный торт 4 июля 1999 года.

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"4.7.99 💕💕💕💕24 года назад. Я так тебя люблю @DavidBeckham", — написала многодетная мама.

Дэвид и Виктория Бекхэмы

Звездный спортсмен, в свою очередь, поделился архивным кадром с возлюбленной, на котором они держат двух домашних любимцев.

"В этот день 4.7.99 ❤️ 24 года и более 👵🏼 👴🏼 Лучшая жена, мамочка и партнер по выпивке (большая часть времени🤪) Счастливой годовщины, люблю тебя очень сильно ❤️ @victoriabeckham @[email protected] @cruzbeckham #HarperSeven ❤️❤️❤️", — написал отец четверых.

Дэвид и Виктория Бекхэмы

К поздравлениям присоединилась лучшая подруга Виктории Бекхэм, американская актриса Ева Лонгория.

"С годовщиной мою любимую пару на свете!❤️" — написала звезда экрана.

Дэвид и Виктория Бекхэмы Фото: Instagram davidbeckham

Дэвид и Виктория Бекхэмы воспитывают четырех общих детей и часто делятся семейными кадрами в соцсетях с миллионной аудиторией. Звездная пара познакомилась во времена активной карьеры певицы в группе Spice Girls.

Напомним, Виктория Бекхэм показала своих родителей.

Также Фокус писал о том, как Дэвид Бекхэм выглядел в подростковом возрасте.