"После 53 лет": Виктория Бекхэм показала трогательные фото своих родителей

Звездная семья собралась вместе на выходные.

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49-летняя британская певица и дизайнер Виктория Бекхэм провела выходные с семьей. Снимками уикенда многодетная мама делится в своем Instagram.

Бывшая участница группы Spice Girls показала трогательные фото своих родителей.

"До сих пор держатся за руки после 53 лет", — подписала снимок Энтони и Джеки Адамсов Виктория.

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Также знаменитость показала кадр 20-летнего сына Ромео с его бабушкой и дедушкой, которые выбрали для семейного отдыха парные светлые образы.

Фото: Victoria Beckham/Instagram Фото: Victoria Beckham/Instagram Фото: Victoria Beckham/Instagram

"Создаем воспоминания 💫 Люблю вас @davidbeckham @louisesadams @jackie.adams_ 💕💕", — прокомментировала семейный уикенд британская знаменитость.

"Счастливого воскресенья, Виктория и Дэвид ☀️ хорошего дня ❤️", "Прекрасные души 🦋💜🦋", "Прекрасные моменты 😍", — комментируют новые снимки Виктории ее подписчики.

Для уикенда с семьей мама четверых выбрала длинную черную юбку, белый топ и короткий жакет. Между тем Дэвид Бекхэм был в черной футболке, песочных шортах и белых мокасинах с носками.

Семья Бекхэмов-Адамсов

Напомним, Виктория и Дэвид Бекхэм посетили показ Симона Порт Жакмюса в Париже.

Также Фокус писал о новой странице в спортивной карьере Ромео Бекхэма.