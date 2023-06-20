Виктория Бекхэм похвасталась достижением сына (фото)

20-летний Ромео строит футбольную карьеру.

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49-летняя британская певица и дизайнер Виктория Бекхэм похвасталась успехами своего среднего сына. 20-летний Ромео подписал контракт с новым футбольным клубом.

Наследник Виктории и Дэвида Бекхэмов пытается пойти по стопам своего знаменитого отца, подписав в эти выходные контракт на год с командой Премьер-лиги "Брентфорд".

"Горжусь и радуюсь новому вызову, что впереди 🐝♥️ @brentfordbteam", — прокомментировал свое достижение Ромео.

Ромео Бекхэм

Тем временем Виктория Бекхэм поддержала сына, написав в комментариях: "Так горжусь тобой!!! Ххххх".

А Дэвид Бекхэм сделал репост публикации Ромео, отметив: "Так горжусь тобой. Впереди крутой год, друг".

Ромео Бекхэм Фото: Скріншот Ромео Бекхэм Фото: Скріншот

20-летний Ромео долгое время строил карьеру в США. Поэтому, по слухам, разошелся с девушкой. Впрочем, через время сын звездных супругов Бекхэмов и Миа Реган помирились.

Отметим, что "Брентфорд" — английский футбольный клуб из Лондона. Самое большое достижение команды в Чемпионате Англии – пятое место в сезоне 1935/1936.

Напомним, Ромео Бекхэма и его девушку заметили во время шопинга.

Также Фокус писал о Дне отца 2023 года в семье Бекхэмов.