Вікторія Бекхем похвалилася досягненням сина (фото)

20-річний Ромео будує футбольну карʼєру.

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49-річна британська співачка та дизайнерка Вікторія Бекхем похвалилася успіхами свого середнього сина. 20-річний Ромео підписав контракт із новим футбольним клубом.

Спадкоємець Вікторії та Девіда Бекхемів намагається піти по стопах свого знаменитого батька, підписавши цими вихідними однорічний контракт із командою Прем’єр-ліги "Брентфорд".

"Пишаюся та радію новому виклику, що попереду 🐝♥️ @brentfordbteam", — прокоментував своє досягнення Ромео.

Ромео Бекхем

Тим часом Вікторія Бекхем підтримала сина, написавши в коментарях: "Так пишаюся тобою!!! Ххххх".

А Девід Бекхем зробив репост публікації Ромео, зазначивши: "Так пишаюсь тобою. Попереду крутий рік, друже".

Ромео Бекхем Фото: Скриншот Ромео Бекхем Фото: Скриншот

20-річний Ромео тривалий час будував карʼєру у США. Через це, за чутками, розійшовся з дівчиною. Втім, через певний час син зіркового подружжя Бекхемів та Міа Реган помирилися.

Зазначимо, що "Брентфорд" — англійський футбольний клуб з Лондона. Найбільше досягнення команди в Чемпіонаті Англії — п'яте місце в сезоні 1935/1936.

Нагадаємо, Ромео Бекхема та його дівчину помітили під час шопінгу.

Також Фокус писав про День батька 2023 в родині Бекхемів.