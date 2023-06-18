День батька 2023: Девід Бекхем показав архівні фото з дітьми

Зірковий спортсмен поділився знімками зі своїми спадкоємцями та татом.

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48-річний британський футболіст Девід Бекхем поділився архівними фото з чотирма дітьми на честь Дня батька-2023. Знімки зірковий спортсмен опублікував в Instagram.

"Мій найбільший успіх та найбільша любов — це моя сім'я, дякую, по-перше, матусі за те, що зробила татом, а по-друге, тато дійсно любить вас усіх більше, ніж ви можете собі уявити ❤️❤️❤️❤️ продовжуйте бути собою та продовжуйте мріяти. Люблю вас усіх ❤️", — підписав святкову публікацію багатодітний батько.

Зокрема чоловік Вікторії Бекхем показав знімки трьох маленьких синів, Ромео, Круза та Брукліна, на відпочинку, маленької Гарпер у капелюшку, всіх чотирьох спадкоємців біля статуї футболісту. А останньою була чорно-біла фотографія з дружиною.

"Ми всі так тебе любимо", — написала в коментарях британська співачка та дизайнерка Вікторія Бекхем.

Родина Бекхемів

Також 48-річний Девід Бекхем показав знімок зі своїм батьком Тедом на честь свята.

"З Днем батька, тату, люблю тебе дуже сильно і дякую за підтримку, яка мені завжди потрібна ❤️ @tedbeckhamdavid ❤️", — підписав фото спортсмен.

Девід Бекхем зі своїм батьком

Вікторія, у свою чергу, на сторінці в Instagram також опублікувала кілька фото чоловіка зі спадкоємцями.

"З Днем батька @davidbeckham 💕 Ти дійсно наше "все", ми так тебе любимо", — написала вона.

Родина Бекхемів

Нагадаємо, родина Бекхемів провела вихідні в Японії.

Також Фокус писав про болісну процедуру догляду за шкірою обличчя, якою користується Вікторія Бекхем.