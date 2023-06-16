Вікторія Бекхем розкрила свою таємну процедуру догляду за шкірою обличчя

Вона коштує понад 30 тисяч грн та є дуже болісною.

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49-річна британська співачка та дизайнерка Вікторія Бекхем розкрила свою секретну процедуру догляду за шкірою. Про це пише The Sun.

Виявилось, що дружина Девіда Бекхема кожні шість місяців проходить процедуру Morpheus8, відому як найболючіша неінвазивна косметична процедура у світі.

Догляд за обличчям включає введення 24 голок в обличчя, але "Вікторія клянеться, що вона збереже свою шкіру" молодою.

Однак, якщо шанувальники зірки хочуть наслідувати цей приклад, їм доведеться викласти 700 фунтів стерлінгів (близько 31 тисячі грн) за догляд за обличчям.

Вікторія Бекхем

Джерело розповіло: "Вікторія любить свої косметичні процедури і готова випробувати нові методи, коли справа доходить до того, щоб її шкіра виглядала так добре".

"Кожні шість місяців вона проходить процедуру Morpheus8. Це не для слабкодухих, і за 90 хвилин до процедури їй на шкіру наносять знеболювальний крем, після чого їй в обличчя встромляють 24 голки діаметром 4 мм", — зазначає інсайдер.

Потім через голки передається радіочастота, яка проходить до тканини під її шкірою.

Вікторія Бекхем Фото: Instagram victoriabeckham

"Це боляче, але Вікторія клянеться, що завдяки цьому її шкіра виглядає так гарно", — додало джерело.

Після процедури Вікторії та іншим користувачам потрібно щонайменше два дні, щоб відновитися та дати синцям зникнути.

Нагадаємо, Вікторія та Девід Бекхеми з дітьми відправились в Японію.

Також Фокус писав про ідеальну сукню-піджак на літо 2023, яку раніше продемонструвала Вікторія Бекхем.