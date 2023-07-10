Шакіра, Аль Пачіно та Раян Ґослінґ: зірки, які ніколи не були одружені
Хоч безліч селебріті і живуть у шлюбі довгі роки, але багато хто з них не поспішають до вівтаря.
У Голлівуді багато зірок, які створили міцні сім'ї та є прикладом ідеальної родини. Але є чимало селебріті, які ніколи не були в шлюбі. І дехто з них навіть пояснив чому. Про це пише BuzzFeed.
Цікаво, але багато зірок не заперечують довгих стосунків, вони роками живуть разом зі своїми другими половинками і так і не збираються офіційно оформляти свої стосунки.
Даян Кітон
Зірка фільмів "Хрещений батько" і "Клуб перших дружин" ніколи не була одружена і виховує двох названих дітей.
Вона зізналася ведучій телешоу Кеті Куорік: "Я думаю, що причина, через яку я так і не вийшла заміж, полягає в тому, що мені довелося б часто йти на компроміс".
Єва Мендес і Раян Ґослінґ
Єва Мендес з 2011 року в стосунках із Раяном Ґослінґом. Пара виховує двох доньок. Але виходити заміж зірка фільму "Подвійний форсаж" не поспішає. Вона говорила в інтерв'ю, що не проти шлюбу. Але заміж не виходить, бо не вважає, що має це робити тільки тому, що суспільство вважає, що шлюб — це правильно.
"Я справді думаю, що це дуже сексуально бути з кимось у віці 50 чи 60 років і казати: "Це мій хлопець". Але я думаю, що чоловік і дружина — дуже несексуальні слова", — зізнавалася актриса.
Раян Ґослінґ, до речі, теж не був одружений. Але зустрічався з Сандрою Буллок і Рейчел Макадамс.
Леонардо Ді Капріо
Лео зустрічався з величезною кількістю моделей і знаменитостей. Причому його любовні пригоди навіть стали голлівудською легендою, бо він нібито розлучається з дівчатами, перш, ніж, або коли їм виповнюється 25 років.
І він ніколи не був одружений. "Правда в тому, що ви не можете передбачити шлюб. Ви не можете його спланувати. Це просто станеться, коли це станеться", — говорив Леонардо в інтерв'ю.
Джон Кьюсак
Журнал Elle попросив його сказати, чому він ніколи не був одруженим, у п'яти словах, і Кьюсак сказав: "Я можу зробити це сімома: "Суспільство не буде диктувати мені, що робити".
Також він зазначав, що не вважає себе сімейною людиною.
Шакіра
Зараз співачка переживає болісне розставання з футболістом Жераром Піке, з яким познайомилася з 2010 року на ЧС, що проходив у ПАР. У пари народилися двоє синів.
Але коли співачку запитували про весілля, вона говорила: "Чесно кажучи, шлюб лякає мене до чортиків. Я не хочу, щоб він бачив у мені дружину. Я б вважав за краще, щоб він бачив у мені свою дівчину".
Вайнона Райдер
Хоч Вайнона Райдер ніколи не була заміжня, її ім'я красувалося на плечі Джонні Деппа. Серед її бойфрендів був Метт Деймон. З 2011 року вона зустрічається з модельєром Скоттом Маккінлеєм Ханом.
Коли її запитували, чому вона так і не вийшла заміж, акторка говорила, що вважала за краще б ніколи не бути в шлюбі, ніж бути розлученою кілька разів.
Шарліз Терон
Серед бойфрендів Шарліз були Стюарт Таунсенд і Шон Пенн, до того ж з Пенном вони були навіть заручені, але вона залишилася самотньою і всиновила двох дітей.
Говарду Стерну в інтерв'ю вона пояснила, що ніколи не хотіла виходити заміж, тому що це не здавалося їй важливим. Не виключено, що причиною її небажання йти до вівтаря стали стосунки її батька і матері.
Її батько був хронічним алкоголіком і її мати застрелила його з метою самооборони, коли Шарліз було 15 років.
Шеріл Кроу
Співачка Шеріл Кроу тричі заручена. Серед її бойфрендів був навіть знаменитий велогонщик Ленс Армстронг.
Але Кроу так і не вийшла заміж. У неї є два прийомні сини. А Говарду Стерну вона сказала: "Навіщо себе обмежувати?".
Кайлі Міноуг
Австралійська суперзірка зустрічалася з багатьма знаменитостями. І важко переживала самогубство свого бойфренда Майкла Гатченса, соліста групи INXS. Але вона так і не вийшла заміж. Заручини зі своїм останнім бойфрендом, креативним директором британського видання журналу GQ Полом Соломоном вона розлучилася на початку 2023 року.
"Це не те, що мені було потрібно або хотілося. Мої батьки ніколи не виховували мене з ідеєю "великого весілля". Я ніколи не ставила це за мету", — говорила актриса.
Опра Вінфрі
Опра Вінфрі пережила зґвалтування в 9 років і смерть новонародженої дитини в 14-ть. Не дивно, що вона присвятила себе допомозі іншим, стала найвідомішою ведучою у світі і так і не зібралася заміж.
Але вона вже понад 30 років зустрічається з бізнесменом Стедманом Гремом. І вони навіть заручені з 1992 року.
"Він і я згодні, що якби ми зав'язали шлюбний вузол, ми б уже не були разом", — жартує Опра.
Джеймі Фокс
Зірка "Джанго" не був ніколи одружений, але є щасливим батьком двох доньок. Він говорив в інтерв'ю, що ніколи не бачив себе в шлюбі, або сімейною людиною.
Але виявився правий тільки наполовину. Сім'єю він все-таки обзавівся.
Голді Гоун і Курт Рассел
Найзнаменитіша неодружена пара Голлівуду разом з 1983 року. Хоч вони й не зовсім підходять для цього списку, бо були одружені до того, як почали жити разом.
"Для таких людей, як ми, свідоцтво про шлюб не створить нічого, чого в іншому разі в нас не було б", — говорили Рассел і Гоун в інтерв'ю.
Рікі Джервейс
Британський комік і актор, зірка серіалу "Офіс" є атеїстом, чайлдфрі та борцем за права тварин.
Нині живе в Гемпстеді зі своєю коханою Джейн Феллон. Вони не збираються реєструвати стосунки. І Рікі каже, що його все влаштовує.
Аль Пачіно
Аль Пачіно — найзнаменитіший парубок Голлівуду. У нього було кілька романів, зокрема і з Даян Кітон, з якою вони почали зустрічатися, знімаючись у "Хрещеному батьку". У актора є троє дітей від актриси Беверлі Д'Анджело.
І цього року у 83-річного Аль Пачіно народилася четверта дитина, від 29-річної Нур Альфаллах. З чуток, малюка назвали Роман Аль Пачіно. Але до вівтаря легендарний актор так і не зібрався.
І днями стало відомо, що ще одна знаменита неодружена пара: Енріке Іглесіас і Анна Курникова все-таки уклала шлюб. Пара зустрічалася з 2002 року і виховує трьох дітей. І ще зовсім недавно Енріке говорив, що хоч і вірить у шлюб, після стількох років разом, одружені вони з Анною, чи ні, значення не має.
Нагадаємо, нещодавно одна з найміцніших пар знаменитостей: Девід і Вікторія Бекхем відсвяткували день народження своєї доньки Гарпер. 12-річній дівчинці влаштували шикарну вечірку і шопінг дорогими магазинами.