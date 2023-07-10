Шакіра, Аль Пачіно та Раян Ґослінґ: зірки, які ніколи не були одружені

Хоч безліч селебріті і живуть у шлюбі довгі роки, але багато хто з них не поспішають до вівтаря.

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У Голлівуді багато зірок, які створили міцні сім'ї та є прикладом ідеальної родини. Але є чимало селебріті, які ніколи не були в шлюбі. І дехто з них навіть пояснив чому. Про це пише BuzzFeed.

Цікаво, але багато зірок не заперечують довгих стосунків, вони роками живуть разом зі своїми другими половинками і так і не збираються офіційно оформляти свої стосунки.

Даян Кітон

Зірка фільмів "Хрещений батько" і "Клуб перших дружин" ніколи не була одружена і виховує двох названих дітей.

Даян Кітон Фото: Getty Images

Вона зізналася ведучій телешоу Кеті Куорік: "Я думаю, що причина, через яку я так і не вийшла заміж, полягає в тому, що мені довелося б часто йти на компроміс".

Єва Мендес і Раян Ґослінґ

Єва Мендес з 2011 року в стосунках із Раяном Ґослінґом. Пара виховує двох доньок. Але виходити заміж зірка фільму "Подвійний форсаж" не поспішає. Вона говорила в інтерв'ю, що не проти шлюбу. Але заміж не виходить, бо не вважає, що має це робити тільки тому, що суспільство вважає, що шлюб — це правильно.

Єва Мендес і Раян Ґослінґ Фото: Getty Images

"Я справді думаю, що це дуже сексуально бути з кимось у віці 50 чи 60 років і казати: "Це мій хлопець". Але я думаю, що чоловік і дружина — дуже несексуальні слова", — зізнавалася актриса.

Раян Ґослінґ, до речі, теж не був одружений. Але зустрічався з Сандрою Буллок і Рейчел Макадамс.

Леонардо Ді Капріо

Лео зустрічався з величезною кількістю моделей і знаменитостей. Причому його любовні пригоди навіть стали голлівудською легендою, бо він нібито розлучається з дівчатами, перш, ніж, або коли їм виповнюється 25 років.

Леонардо Ді Капріо Фото: Getty Images

І він ніколи не був одружений. "Правда в тому, що ви не можете передбачити шлюб. Ви не можете його спланувати. Це просто станеться, коли це станеться", — говорив Леонардо в інтерв'ю.

Джон Кьюсак

Журнал Elle попросив його сказати, чому він ніколи не був одруженим, у п'яти словах, і Кьюсак сказав: "Я можу зробити це сімома: "Суспільство не буде диктувати мені, що робити".

Джон Кьюсак

Також він зазначав, що не вважає себе сімейною людиною.

Шакіра

Зараз співачка переживає болісне розставання з футболістом Жераром Піке, з яким познайомилася з 2010 року на ЧС, що проходив у ПАР. У пари народилися двоє синів.

Шакіра і Жерар Піке з дітьми Фото: Getty Images

Але коли співачку запитували про весілля, вона говорила: "Чесно кажучи, шлюб лякає мене до чортиків. Я не хочу, щоб він бачив у мені дружину. Я б вважав за краще, щоб він бачив у мені свою дівчину".

Вайнона Райдер

Хоч Вайнона Райдер ніколи не була заміжня, її ім'я красувалося на плечі Джонні Деппа. Серед її бойфрендів був Метт Деймон. З 2011 року вона зустрічається з модельєром Скоттом Маккінлеєм Ханом.

Вайнона Райдер Фото: Marc Jacobs/Instagram

Коли її запитували, чому вона так і не вийшла заміж, акторка говорила, що вважала за краще б ніколи не бути в шлюбі, ніж бути розлученою кілька разів.

Шарліз Терон

Серед бойфрендів Шарліз були Стюарт Таунсенд і Шон Пенн, до того ж з Пенном вони були навіть заручені, але вона залишилася самотньою і всиновила двох дітей.

Шарліз Терон Фото: Getty Images

Говарду Стерну в інтерв'ю вона пояснила, що ніколи не хотіла виходити заміж, тому що це не здавалося їй важливим. Не виключено, що причиною її небажання йти до вівтаря стали стосунки її батька і матері.

Її батько був хронічним алкоголіком і її мати застрелила його з метою самооборони, коли Шарліз було 15 років.

Шеріл Кроу

Співачка Шеріл Кроу тричі заручена. Серед її бойфрендів був навіть знаменитий велогонщик Ленс Армстронг.

Шеріл Кроу

Але Кроу так і не вийшла заміж. У неї є два прийомні сини. А Говарду Стерну вона сказала: "Навіщо себе обмежувати?".

Кайлі Міноуг

Австралійська суперзірка зустрічалася з багатьма знаменитостями. І важко переживала самогубство свого бойфренда Майкла Гатченса, соліста групи INXS. Але вона так і не вийшла заміж. Заручини зі своїм останнім бойфрендом, креативним директором британського видання журналу GQ Полом Соломоном вона розлучилася на початку 2023 року.

Кайлі Міноуг Фото: Getty Images

"Це не те, що мені було потрібно або хотілося. Мої батьки ніколи не виховували мене з ідеєю "великого весілля". Я ніколи не ставила це за мету", — говорила актриса.

Опра Вінфрі

Опра Вінфрі пережила зґвалтування в 9 років і смерть новонародженої дитини в 14-ть. Не дивно, що вона присвятила себе допомозі іншим, стала найвідомішою ведучою у світі і так і не зібралася заміж.

Опра Вінфрі Фото: Getty Images

Але вона вже понад 30 років зустрічається з бізнесменом Стедманом Гремом. І вони навіть заручені з 1992 року.

"Він і я згодні, що якби ми зав'язали шлюбний вузол, ми б уже не були разом", — жартує Опра.

Джеймі Фокс

Зірка "Джанго" не був ніколи одружений, але є щасливим батьком двох доньок. Він говорив в інтерв'ю, що ніколи не бачив себе в шлюбі, або сімейною людиною.

Джеймі Фокс Фото: Getty Images

Але виявився правий тільки наполовину. Сім'єю він все-таки обзавівся.

Голді Гоун і Курт Рассел

Найзнаменитіша неодружена пара Голлівуду разом з 1983 року. Хоч вони й не зовсім підходять для цього списку, бо були одружені до того, як почали жити разом.

Голді Гоун і Курт Рассел

"Для таких людей, як ми, свідоцтво про шлюб не створить нічого, чого в іншому разі в нас не було б", — говорили Рассел і Гоун в інтерв'ю.

Рікі Джервейс

Британський комік і актор, зірка серіалу "Офіс" є атеїстом, чайлдфрі та борцем за права тварин.

Рікі Джервейс

Нині живе в Гемпстеді зі своєю коханою Джейн Феллон. Вони не збираються реєструвати стосунки. І Рікі каже, що його все влаштовує.

Аль Пачіно

Аль Пачіно — найзнаменитіший парубок Голлівуду. У нього було кілька романів, зокрема і з Даян Кітон, з якою вони почали зустрічатися, знімаючись у "Хрещеному батьку". У актора є троє дітей від актриси Беверлі Д'Анджело.

Аль Пачіно і Нур Альфаллах Фото: Instagram prideofgypsies

І цього року у 83-річного Аль Пачіно народилася четверта дитина, від 29-річної Нур Альфаллах. З чуток, малюка назвали Роман Аль Пачіно. Але до вівтаря легендарний актор так і не зібрався.

І днями стало відомо, що ще одна знаменита неодружена пара: Енріке Іглесіас і Анна Курникова все-таки уклала шлюб. Пара зустрічалася з 2002 року і виховує трьох дітей. І ще зовсім недавно Енріке говорив, що хоч і вірить у шлюб, після стількох років разом, одружені вони з Анною, чи ні, значення не має.

Нагадаємо, нещодавно одна з найміцніших пар знаменитостей: Девід і Вікторія Бекхем відсвяткували день народження своєї доньки Гарпер. 12-річній дівчинці влаштували шикарну вечірку і шопінг дорогими магазинами.