Півмільйонний контракт Аль Пачіно на зйомки в "Хрещеному батьку 2" пішов з молотка (фото)

Ім'я людини, яка купила лот, не розголошується. Він заплатив за нього $31 344.

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Оригінальний контракт, який американський актор Аль Пачіно підписав на свою культову роль Майкла Корлеоне в "Хрещеному батьку 2" Френсіса Форда Копполи (1974), датований 12 травня 1972 року, пішов з молотка за $31 344, повідомляє TMZ. Торги провів американський аукціонний дім RR Auction.

Згідно з цим контрактом, Аль Пачіно належало $500 тисяч за повернення до ролі ватажка мафії Майкла Корлеоне. Це була суттєва надбавка порівняно з $35 тисячами, які актор отримав за перший фільм. Документ був складений Chal Productions і Francis Ford Coppola Productions.

За контрактом Аль Пачіно також отримав право на 10% від прибутку картини, що в кінцевому підсумку принесло йому мільйони доларів. За бюджету в $13 мільйонів гангстерська картина заробила Фільм заробив $48 мільйонів у США і Канаді і практично стільки ж — по всьому світу, увійшовши в історію класики Голлівуду. Стрічка була номінована на 11 премій "Оскар", завоювавши шість, і Аль Пачіно отримав заповітну статуетку.

Хто купив цінний лот, не повідомляють. Ім'я покупця тримається в секреті.

Контракт Аль Пачіно на зйомки у другій частині "Хрещеного батька" Фото: rrauction.com

"Хрещений батько 2" знятий за мотивами однойменної серії книжок італійського письменника Маріо П'юзо і є продовженням історії, показаної в першій частині, а також розповідає про більш ранні події.

У картині присутні дві сюжетні лінії. Перша присвячена Майклу Корлеоне (Аль Пачіно), а друга — Віто Корлеоне (Роберт Де Ніро). Обидві ці історії перетинаються між собою, показуючи шлях становлення мафіозного сицилійського клану в кримінальному світі.

П'юзо почав писати сценарій для продовження фільму ще в грудні 1971 року, до виходу першої частини. Його початкова назва була "Смерть Майкла Корлеоне".

"Хрещений батько 2" вважається одним із найкращих приквелів за всю історію кіно.

Трейлер фільму "Хрещений батько"

Раніше Фокус писав, що папараці вперше сфотографували однорічного сина 84-річного Аль Пачіно.