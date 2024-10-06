84-річний Аль Пачіно розповів про однорічного сина

Найменший спадкоємець знаменитості народився у червні 2023 року. Його мамою стала 30-річна Нур Альфаллах.

Related video

84-річний американський актор Аль Пачіно розповів про свого маленького сина. Про це пише New York Times.

Зірка фільму "Запах жінки" зізнався, що його однорічний син Роман "навчається новому". Малюк народився у червні 2023 року. Його мамою стала 30-річна Нур Альфаллах.

Аль Пачіно розповів, що народження Романа стало частиною поштовху для його рішення написати мемуари "Sonny Boy", які будуть опубліковані наступного тижня.

Нур Альфаллах та Аль Пачіно Фото: Getty Images

У книзі оскароносний актор написав уривок, "роздумуючи" про свого маленького хлопчика.

"І це була кампанія для мене, щоб я залишився ще трохи, якщо це можливо", — додав Пачіно, який у 2020 році переніс майже смертельний напад COVID-19.

Коли його запитали, чи було його рішення знову стати батьком у 83 роки тому, що він зіткнувся віч-на-віч із смертю, актор був збентежений.

"Ого, це було щось. Я повинен дійсно подумати про це. Я не знаю, можливо? Я навіть цього не розумію", — сказав він.

Нур Альфаллах із сином Романом Фото: instagram.com/nooralfallah

У ЗМІ час від часу фігурують чутки то про припинення, то про відновлення роману Нур Альфаллах та її зіркового коханого.

Роман — четверта дитина Аль Пачіно, у якого є 34-річна донька Джулія від тренерки з акторської майстерності Джен Таррант і 23-річні близнюки (Антон і Олівія) від номінантки на премію "Еммі" Беверлі Д'Анджело. Актор жодного разу не був одружений.

Нагадаємо, Нур Альфаллах розповіла, який з Аль Пачіно батько.

Також Фокус писав про контракт Аль Пачіно зі зйомок "Хрещеного батька".