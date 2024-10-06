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Стиль життя

84-річний Аль Пачіно розповів про однорічного сина

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Фото: Vogue | Нур Альфаллах із сином Аль Пачіно

Найменший спадкоємець знаменитості народився у червні 2023 року. Його мамою стала 30-річна Нур Альфаллах.

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84-річний американський актор Аль Пачіно розповів про свого маленького сина. Про це пише New York Times.

Зірка фільму "Запах жінки" зізнався, що його однорічний син Роман "навчається новому". Малюк народився у червні 2023 року. Його мамою стала 30-річна Нур Альфаллах.

Аль Пачіно розповів, що народження Романа стало частиною поштовху для його рішення написати мемуари "Sonny Boy", які будуть опубліковані наступного тижня.

Нур Альфаллах та Аль Пачіно Fullscreen
Нур Альфаллах та Аль Пачіно
Фото: Getty Images

У книзі оскароносний актор написав уривок, "роздумуючи" про свого маленького хлопчика.

"І це була кампанія для мене, щоб я залишився ще трохи, якщо це можливо", — додав Пачіно, який у 2020 році переніс майже смертельний напад COVID-19.

Коли його запитали, чи було його рішення знову стати батьком у 83 роки тому, що він зіткнувся віч-на-віч із смертю, актор був збентежений.

"Ого, це було щось. Я повинен дійсно подумати про це. Я не знаю, можливо? Я навіть цього не розумію", — сказав він.

Нур Альфаллах із сином Романом Fullscreen
Нур Альфаллах із сином Романом
Фото: instagram.com/nooralfallah

У ЗМІ час від часу фігурують чутки то про припинення, то про відновлення роману Нур Альфаллах та її зіркового коханого.

Роман — четверта дитина Аль Пачіно, у якого є 34-річна донька Джулія від тренерки з акторської майстерності Джен Таррант і 23-річні близнюки (Антон і Олівія) від номінантки на премію "Еммі" Беверлі Д'Анджело. Актор жодного разу не був одружений.

Нагадаємо, Нур Альфаллах розповіла, який з Аль Пачіно батько.

Також Фокус писав про контракт Аль Пачіно зі зйомок "Хрещеного батька".