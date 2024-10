У Нью-Джерсі померла 91-річна мати Вітні Г'юстон, — Associated Press

Сіссі Г'юстон з раннього віку була церковним виконавцем. У популярну музику вона прорвалася в 1960-х роках. Вона випустила кілька альбомів, зокрема Presenting Cissy Houston, диско-альбом Think It Over, а також Face to Face і He Leadeth Me.

У Нью-Джерсі у віці 91 року померла дворазова володарка премії "Греммі" та матір співачки й актриси Вітні Г'юстон Сіссі Г'юстон. Про це пише видання Associated Press.

Видання пише, що жінка померла у своєму будинку. Вона була під хоспісним наглядом, адже страждала від хвороби Альцгеймера. Про це журналістам розповіла невістка Пет Г'юстон. У момент смерті співачка була в оточенні своїх рідних.

"Наші серця наповнені болем і сумом. Ми втратили матріарха нашої родини", — сказала Пет Г'юстон.

За її словами, внесок її свекрухи в популярну музику і культуру не має собі рівних.

"Жінка глибокої віри та переконань, яка дуже дбала про сім'ю, служіння та суспільство. Її більш ніж сімдесятирічна кар'єра в музиці та розвагах залишиться на передньому плані наших сердець", — розповіла вона.

Видання пише, що Сіссі Г'юстон з раннього віку була церковним виконавцем. У популярну музику вона прорвалася в 1960-х роках. Вона випустила кілька альбомів, включно з Presenting Cissy Houston, диско-альбомом Think It Over і відзначеними премією "Греммі" Face to Face і He Leadeth Me.

Ніколи не полишаючи рідного Нью-Джерсі та свого музичного коріння, Сіссі впродовж десятиліть очолювала молодіжний духовний хор із 200 осіб у баптистській церкві New Hope у Ньюарку. Там же в дитинстві співала Вітні Г'юстон.

Раніше повідомлялося, що у віці 75 років пішов із життя відомий футболіст, тренер, майстер спорту міжнародного класу, заслужений працівник фізичної культури і спорту України Анатолій Дмитрович Конько. Під час кар'єри футболіста чоловік виступав на позиції півзахисника в краматорському "Авангарді", донецькому "Шахтарі" та київському "Динамо".