"Кілька сотень метрів до повної втрати містечка": ЗС РФ просунулися у Нью-Йорку

Сили оборони у селищі довго стримували росіян і виграли дорогоцінний час захисникам Неліпівки та Торецька.

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Російські окупанти мають успіхи у селищі Нью-Йорк на Донеччині. Їм залишилося кілька сотень метрів до повного захоплення населеного пункту. Про це в своєму телеграм-каналі повідомив військовий блогер і журналіст Богдан Мірошников.

"В Нью-Йорку ще менше зони контролю стало. Вже кілька сотень метрів до повної втрати містечка. Але воно дуже серйозно та довго стримувало ворога. Виграло дорогоцінний час захисникам Неліпівки та Торецька. Взагалі фланги Торецька демонструють чудову стійкість", — написав військкор.

Він зауважив, що російські окупанти так само вимушені штурмувати місто Торецьк в лобову та зазнавати просто захмарні втрати.

Карта боїв в районі Нью Йорка

У вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ повідомили, що на Торецькому напрямку ворог за підтримки бомбардувальної авіації вісім разів атакував позиції наших військ. На цей час триває сім боєзіткнень поблизу Торецька та Щербинівки.

Нагадаємо, що 4 жовтня повідомлялося, що близько 100 бійців 123-ї бригади ТРО відмовилися виконувати наказ та залишили свої позиції на Донеччині, а комбат після цього застрелився.

Раніше повідомлялося, що ексголовком ЗСУ Валерій Залужний дістав поранення в травні 2023 року внаслідок "прильоту" по командному пункту на Запорізькому напрямку. Це сталося після дзвінка до нього з Офісу президента.