"Несколько сотен метров до полной потери городка": ВС РФ продвинулись в Нью-Йорке

Силы обороны в поселке долго сдерживали россиян и выиграли драгоценное время защитникам Нелиповки и Торецка.

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Российские оккупанты имеют успехи в поселке Нью-Йорк в Донецкой области. Им осталось несколько сотен метров до полного захвата населенного пункта. Об этом в своем телеграм-канале сообщил военный блогер и журналист Богдан Мирошников.

"В Нью-Йорке еще меньше зоны контроля стало. Уже несколько сотен метров до полной потери городка. Но он очень серьезно и долго сдерживал врага. Выиграл драгоценное время защитникам Нелиповки и Торецка. Вообще фланги Торецка демонстрируют замечательную устойчивость", — написал военкор.

Он отметил, что российские оккупанты так же вынуждены штурмовать город Торецк в лобовую и нести просто заоблачные потери.

Карта боев в районе Нью Йорка

В вечерней сводке Генштаба ВСУ сообщили, что на Торецком направлении враг при поддержке бомбардировочной авиации восемь раз атаковал позиции наших войск. В настоящее время продолжается семь боестолкновений вблизи Торецка и Щербиновки.

Напомним, что 4 октября сообщалось, что около 100 бойцов 123-й бригады ТРО отказались выполнять приказ и оставили свои позиции в Донецкой области, а комбат после этого застрелился.

Ранее сообщалось, что экс-глава ВСУ Валерий Залужный получил ранение в мае 2023 года в результате "прилета" по командному пункту на Запорожском направлении. Это произошло после звонка к нему из Офиса президента.