Комбат ТрО якобы застрелился после бегства бойцов с позиций под Угледаром: власти говорят, что погиб

Около 100 бойцов 123-й бригады ТРО отказались выполнять приказ и оставили свои позиции в Донецкой области. Они заявили, что не имели достаточно подготовки и оружия. В Исполнительном комитете Первомайского городского совета сообщили, что комбат Игорь Гриб погиб при исполнении служебных обязанностей по обеспечению обороны Украины.

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Комбат 86-го батальона 123-й бригады ТрО покончил с собой после того, как его бойцы отказались выполнять приказ и сбежали с позиций под Угледаром. Об этом в фейсбук сообщил журналист Владимир Бойко, который служит в ВСУ.

Речь идет о 33-летнем Игоре Грибе. По информации журналиста, комбат застрелился 2 октября.

"В Первомайске Николаевской области 4 октября 2024 года попрощались с командиром 186 отдельного батальона 123 отдельной бригады ТрО подполковником Игорем Грибом. 33-летний комбат застрелился 2 октября после того, как его батальон бежал с позиций под Угледаром, в результате чего город был потерян окончательно", — написал журналист.

Напомним, что стало известно, что около 100 бойцов 123-й бригады ТРО отказались выполнять приказ и оставили свои позиции в Донецкой области. Они заявили, что не имели достаточно подготовки и оружия.

"Как оказалось, это так не работает — чтобы военнослужащий Шабунин пил в киевских забегаловках, военнослужащий Казарин ездил по Европе с презентацией своей книги, написанной во время "службы", военнослужащий Кипиани читал во Львове лекции на темы патриотизма, военнослужащие Нищук и Тритенко играли на театральных сценах, военнослужащие Положинский и Жадан вели передачи на радио, а в это время военнослужащий Николай с пулеметом на плече п**довал в посадку менять пацанов. Жаль только, что Игорь Гриб понял это слишком поздно", — написал Владимир Бойко.

Подполковника Гриба похоронят 5 октября 2024 года в Кривом Озере Николаевской области.

О самоубийстве комбата также ранее сообщила военная журналистка Юлия Кириенко-Меринова. Она тоже заявила, что бригада ТРО покинула позиции, что стало причиной самоубийства комбата.

"Бойцам (72-й бригады — ред.) сказали занимать позиции. Хотя под боком 123 николаевское ТрО, которое просто отказывается заходить. Именно это подразделение должно было поддержать 72-ю в Угледаре. Но пехота ТРО где-то разбежалась. А потом еще и комбат застрелился", — написала она.

Самоубийство комбата: что говорит власть

В Исполнительном комитете Первомайского городского совета сообщили, что комбат Игорь Гриб погиб при исполнении служебных обязанностей по обеспечению обороны Украины.

"Первомайская городская территориальная громада снова в скорби. В который раз печальная и болезненная весть всколыхнула сердца всех без исключения жителей. Защищая родную Родину погиб наш земляк Гриб Игорь Анатольевич. Наш Герой погиб 02 октября 2024 года, при исполнении служебных обязанностей по обеспечению обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства. Царство Небесное Командиру воинской части, подполковнику — Игорю Анатольевичу", — говорится в сообщении.

Напомним, что 2 октября появилась информация о захвате Угледара в Донецкой области. В ВСУ подтвердили, что командование разрешило вывод войск из города. Аэроразведчик 72-й ОМБр Николай Ворошнов, однако, заявил в соцсетях, что приказа об отходе не было.