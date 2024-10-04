Комбат ТрО нібито застрелився після втечі бійців з позицій під Вугледаром: влада каже, що загинув

Близько 100 бійців 123-ї бригади ТРО відмовилися виконувати наказ та залишили свої позиції на Донеччині. Вони заявили, що не мали достатньо підготовки та зброї. У Виконавчому комітеті Первомайської міської ради повідомили, що комбат Ігор Гриб загинув під час виконання службових обов’язків із забезпечення оборони України.

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Комбат 86-го батальйону 123-ї бригади ТрО вкоротив собі віку після того, як його бійці відмовилися виконувати наказ і втекли з позицій під Вугледаром. Про це в фейсбук повідомив журналіст Володимир Бойко, який служить в ЗСУ.

Йдеться про 33-річного Ігоря Гриба. За інформацією журналіста, комбат застрелився 2 жовтня.

"У Первомайську Миколаївської області 4 жовтня 2024 року попрощались з командиром 186 окремого батальйону 123 окремої бригади ТрО підполковником Ігорем Грибом. 33-річний комбат застрелився 2 жовтня після того, як його батальйон втік з позицій під Вугледаром, внаслідок чого місто було втрачено остаточно", — написав журналіст.

Нагадаємо, що стало відомо, що близько 100 бійців 123-ї бригади ТРО відмовилися виконувати наказ та залишили свої позиції на Донеччині. Вони заявили, що не мали достатньо підготовки та зброї.

"Як виявилось, це так не працює – щоби військовослужбовець Шабунін пиячив у київських генделиках, військовослужбовець Казарін їздив по Європі з презентацією своєї книжки, написаної під час "служби", військовослужбовець Кіпіані читав у Львові лекції на теми патріотизму, військовослужбовці Ніщук і Тритенко грали на театральних сценах, військовослужбовці Положинський і Жадан вели передачі на радіо, а в цей час військовослужбовець Микола з кулеметом на плечі п**дував у посадку міняти пацанів. Шкода лишень, що Ігор Гриб зрозумів це занадто пізно", — написав Володимир Бойко.

Підполковника Гриба поховають 5 жовтня 2024 року в Кривому Озері Миколаївської області.

Про самогубство комбата також раніше повідомила військова журналістка Юлія Кирієнко-Мерінова. Вона теж заявила, що бригада ТРО покинула позиції, що стало причиною самогубства комбата.

"Бійцям (72-ї бригади — ред.) сказали займати позиції. Хоча під боком 123 миколаївське ТрО, яке просто відмовляється заходити. Саме цей підрозділ мав підтримати 72-ту у Вугледарі. Але піхота ТРО десь порозбігалась. А потім ще й комбат застрелився", — написала вона.

Самогубство комбата: що каже влада

У Виконавчому комітеті Первомайської міської ради повідомили, що комбат Ігор Гриб загинув під час виконання службових обов’язків із забезпечення оборони України.

"Первомайська міська територіальна громада знову в скорботі. Вкотре сумна та болюча звістка сколихнула серця всіх без винятку жителів. Захищаючи рідну Батьківщину загинув наш земляк Гриб Ігор Анатолійович. Наш Герой загинув 02 жовтня 2024 року, під час виконання службових обов’язків із забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави. Царство Небесне Командиру військової частини, підполковнику — Ігорю Анатолійовичу", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що 2 жовтня з’явилась інформація про захоплення Вугледара на Донеччині. У ЗСУ підтвердили, що командування дозволило виведення військ з міста. Аеророзвідник 72-ї ОМБр Микола Ворошнов, однак, заявив у соцмережах, що наказу про відхід не було.