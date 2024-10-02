Військові й аналітики заявили про окупацію Вугледара: з'явилась офіційна реакція ЗСУ
В ОСУВ "Хортиця" підкреслили, що ворог намагався взяти місто "за будь-яку ціну". Завдаючи ударів з флангів, йому вдалось досягти загрози оточення.
У ЗСУ офіційно підтвердили захоплення міста Вугледар у Донецькій області російськими військами. Про це йдеться у публікації пресслужби оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" від 2 жовтня.
"Зазнавши чисельних втрат унаслідок тривалих боїв, противник не полишив спроб захопити Вугледар", — підкреслили у війську.
В ОСУВ "Хортиця" підкреслили, що ЗС РФ намагалися окупувати місто "за будь-яку ціну". Ворог спрямував резерви, щоб ті атакували з флангів, і це дозволило виснажити оборону. В результаті виник ризик оточення Вугледару.
"Вищим командуванням наданий дозвіл на здійснення маневру по виведенню підрозділів з Вугледару з метою збереження особового складу і бойової техніки, зайняття положення для ведення подальших дій", — передала пресслужба.
Тобто українські бійці залишають місто через загрозу оточення.
Підтвердження виведення сил або додаткової інформації щодо ситуації у Вугледарі від Генштабу ЗСУ на момент публікації матеріалу не з’явилося.
Нагадаємо, 2 жовтня аналітики DeepState заявили, що ЗС РФ захопили Вугледар. Командир відділення 24 ОШБр Станіслав Бунятов повідомив, що Силам оборони довелося виходити малими групами з боями, залишаючи своїх поранених.
OSINT-аналітик Віталій Кононученко розповів, що після захоплення Вугледару ЗС РФ можуть спробувати оточити ще одне місто у Донецькій області.