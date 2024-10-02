Військові й аналітики заявили про окупацію Вугледара: з'явилась офіційна реакція ЗСУ

В ОСУВ "Хортиця" підкреслили, що ворог намагався взяти місто "за будь-яку ціну". Завдаючи ударів з флангів, йому вдалось досягти загрози оточення.

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У ЗСУ офіційно підтвердили захоплення міста Вугледар у Донецькій області російськими військами. Про це йдеться у публікації пресслужби оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" від 2 жовтня.

"Зазнавши чисельних втрат унаслідок тривалих боїв, противник не полишив спроб захопити Вугледар", — підкреслили у війську.

В ОСУВ "Хортиця" підкреслили, що ЗС РФ намагалися окупувати місто "за будь-яку ціну". Ворог спрямував резерви, щоб ті атакували з флангів, і це дозволило виснажити оборону. В результаті виник ризик оточення Вугледару.

"Вищим командуванням наданий дозвіл на здійснення маневру по виведенню підрозділів з Вугледару з метою збереження особового складу і бойової техніки, зайняття положення для ведення подальших дій", — передала пресслужба.

Тобто українські бійці залишають місто через загрозу оточення.

Публікація ОСУВ "Хортиця" про ситуацію у Вугледарі Фото: Скриншот

Підтвердження виведення сил або додаткової інформації щодо ситуації у Вугледарі від Генштабу ЗСУ на момент публікації матеріалу не з’явилося.

Нагадаємо, 2 жовтня аналітики DeepState заявили, що ЗС РФ захопили Вугледар. Командир відділення 24 ОШБр Станіслав Бунятов повідомив, що Силам оборони довелося виходити малими групами з боями, залишаючи своїх поранених.

OSINT-аналітик Віталій Кононученко розповів, що після захоплення Вугледару ЗС РФ можуть спробувати оточити ще одне місто у Донецькій області.