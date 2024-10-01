"Наказу не отримували": бійці 72-ї ОМБр заявили, що ЗСУ контролюють окремі частини Вугледару

За словами українських захисників, росіяни справді захопили більшу частину Вугледару, але Сили оборони досі перебувають у місті та не отримували наказу про вихід з нього.

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Окремі частини міста Вугледар у Донецькій області досі перебувають під контролем Сил оборони України, що суперечить нещодавньому повідомленню проєкту DeepState про повну окупацію міста. Про це "Суспільному" заявили два бійці 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців.

"Двоє військовослужбовців 72-ї ОМБр ім. Чорних Запорожців сказали Суспільному, що станом на вечір 1 жовтня окремі частини Вугледару перебувають під контролем Сил оборони", — йдеться у матеріалі "Суспільного".

Водночас військовослужбовці 72-ї ОМБр повідомили журналістам, що більша частина Вугледару все ж таки опинилась в окупації росіян.

"Наказу про вихід з міста бригада не отримувала", — зазначив співрозмовник "Суспільного".

ЗС РФ окупували Вугледар?

Пізно ввечері 30 вересня аналітики DeepState повідомили, що російські окупаційні війська увійшли у Вугледар та навіть вивісили свій триколор у західній частині міста.

Прапор Росії у Вугледарі Фото: соцмережi

Аналітики також зазначили, що окупанти обстрілюють центральну частину міста, де Сили Оборони продовжують чинити спротив агресору. Повідомлень про окупацію Вугледару станом на 30 вересня не було.

1 жовтня голова Донецької ОВА Денис Філашкін повідомив, що ситуація у Вугледарі є вкрай важкою, оскільки ворог майже захопив центр міста.

"Зараз ворог перебуває майже в центрі міста. Тому дуже складно потрапити органам влади, підрозділам поліції до цих людей, які залишаються в місті", — сказав Філашкін.

А вже надвечір 1 жовтня у DeepState заявили, що російські війська захопили Вугледар.

Водночас в українському Генштабі цієї інформації наразі не коментували, лише зазначили, що на Времівському напрямку російська армія наступальних дій не проводила.

Нагадаємо, 1 жовтня боєць 24 ОШБр ЗСУ Станіслав Бунятов з позивним "Осман" повідомив, що російські окупанти намагаються затиснути місто Вугледар на Донеччині з двох боків.

Цього ж дня український військкор і блогер Богдан Мірошников заявив, що у Вугледарі Сили оборони ведуть успішні арʼєргардні бої на північно-східних околицях міста.