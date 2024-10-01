Російські війська окупували Вугледар, — DeepState (фото)

В російських пабліках уже публікують фото та відео, де видно, як окупанти встановлюють російські прапори на дахи будівель міста. В Генштабі зазначили, що ЗС РФ на даному напрямку наступальних дій не проводили.

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Російські війська захопили Вугледар. Про це повідомляють аналітики каналу DeepState.

Окупанти захопили Вугледар Фото: DeepState

На час виходу матеріалу офіційних коментарів від української влади не надходило. В Генштабі зазначили, що на Времівському напрямку російська армія наступальних дій не проводила.

Про окупацію міста ЗС РФ пишуть і російські Telegram-канали. Деякі з них публікують відео, де окупанти встановлюють свій прапор на будівлях міста.

Зазначимо, що ситуація у Вугледарі з кожним днем була більш напруженою. Росія там мала значну перевагу і в таких умовах важко було говорити про забезпечення українських військ та евакуацію поранених. 30 вересня зазначалось про перевагу російських військ у 8 разів.

Співзасновник проєкту DeepState Роман Погорілий 24 вересня розповів Фокусу, що росіяни хочуть взяти Вугледар в оточення. Він зазначив, що перспектив хорошого сценарію мало. Він тоді розповідав про можливість оточення та зазначав, що українське угрупування може залишитись лише для того, аби тримати руїни.

29 вересня аналітики DeepState повідомили, що російські військові просувались у східну частину Вугледара на Донбасі з боку дач, ворог намагався закріпитися в багатоповерхівках на околицях міста, туди вже забігала піхота. Вдень 30 вересня російські окупанти здійснили масований механізований штурм у районі Вугледара, атакувавши українських захисників кількома колонами техніки.

Вночі 1 жовтня стало відомо, що російські війська зайшли в місто. Пізніше голова Донецької ОВА Денис Філашкін повідомив, що ворог майже захопив центр Вугледара, йшли бої.