"Все зливається в безкінечну кашу": ЗС РФ штурмують кількома колонами в районі Вугледара, — боєць

Механізовані штурми на Вугледарському напрямку тривають в районі Водяне — Катеринівка. Також ЗС РФ намагаються покращити своє положення біля Богоявленки.

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Російські окупанти вдень 30 вересня здійснили масований механізований штурм в районі Вугледара на Донеччині. Вони атакували кількома колонами техніки. Про це в своєму телеграм-каналі "Офіцер+" повідомив лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс".

"Просто зараз йдуть механізовані штурми на Вугледарському напрямку в районі Водяне — Катеринівка. Штурмують декількома колонами. Вже збиваюсь з рахунку який це штурм/колона, тупо все зливається в безкінечну кашу, накати 24/7", — написав він.

Інший боєць Сил оборони з позивним "Мучной" повідомив, що в самому Вугледарі також тривають бої.

"Наші козаки ще перебувають в місті, на зараз відомо що серед наших є багато 300-х, яких дуже важко якось евакуювати. Ми так і перебуваємо в оточенні, але бої стрімко змінюють вектор руху і особливе те, що бої будуть відбуватися в напрямку Богоявленки. Кожен день п**ари намагаються покращити своє положення, загалом ворог завдає удари по висотах східніше та південно-східніше села", — проінформував він.

"Мучной" додав, що такі дії дозволять росіянам візуально тримати контроль над селом та перерізати лінію комунікації. Зараз вони "промацують" дронами ці ділянки, та ставлять за мету взяти під контроль цю трасу постачання, яка розташована з північного-сходу до села.

У ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 30 вересня повідомлялося, що на Времівському напрямку ЗС РФ здійснили 17 наступальних дій біля Вугледара, Богоявленки, Катеринівки та Єлизаветівки.

Нагадаємо, що 30 вересня один з бійців 72-ї бригади розповів Фокусу, що підʼїзди до Вугледара та евакуація заблокована, а єдиний піший шлях виходу перебуває під вогневим контролем ЗС РФ. Військовослужбовець наголосив, що в місті дуже багато поранених, евакуація "середніх" — неможлива. Також боєць не впевнений, що поранені зможуть вийти з Вугледара.