"Все сливается в бесконечную кашу": ВС РФ штурмуют несколькими колоннами в районе Угледара, — боец

Механизированные штурмы на Угледарском направлении продолжаются в районе Водяное — Екатериновка. Также ВС РФ пытаются улучшить свое положение возле Богоявленки.

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Российские оккупанты днем 30 сентября осуществили массированный меанизированный штурм в районе Угледара в Донецкой области. Они атаковали несколькими колоннами техники. Об этом в своем телеграмм-канале "Офицер+" сообщил лейтенант ВСУ с позывным "Алекс".

"Просто сейчас идут механизированные штурмы на Угледарском направлении в районе Водяное — Екатериновка. Штурмуют несколькими колоннами. Уже сбиваюсь со счета какой это штурм/колонна, тупо все сливается в бесконечную кашу, накаты 24/7", — написал он.

Другой боец Сил обороны с позывным "Мучной" сообщил, что в самом Угледаре также продолжаются бои.

"Наши казаки еще находятся в городе, на сейчас известно, что среди наших есть много 300-х, которых очень трудно как-то эвакуировать. Мы так и находимся в окружении, но бои стремительно меняют вектор движения и особое то, что бои будут происходить в направлении Богоявленки. Каждый день п**ары пытаются улучшить свое положение, в общем враг наносит удары по высотам восточнее и юго-восточнее села", — проинформировал он.

"Мучной" добавил, что такие действия позволят россиянам визуально держать контроль над селом и перерезать линию коммуникации. Сейчас они "прощупывают" дронами эти участки, и ставят целью взять под контроль эту трассу снабжения, которая расположена с северо-востока к селу.

В утренней сводке Генштаба ВСУ 30 сентября сообщалось, что на Времовском направлении ВС РФ осуществили 17 наступательных действий возле Угледара, Богоявленки, Катериновки и Елизаветовки.

Напомним, что 30 сентября один из бойцов 72-й бригады рассказал Фокусу, что подъезды к Угледару и эвакуация заблокирована, а единственный пеший путь выхода находится под огневым контролем ВС РФ. Военнослужащий отметил, что в городе очень много раненых, эвакуация "средних" — невозможна. Также боец не уверен, что раненые смогут выйти из Угледара.