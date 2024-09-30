"Ситуация чрезвычайно критическая": боец 72-й ОМБр рассказал Фокусу о проблемах ВСУ в Угледаре

В Угледаре наблюдается очень сложная ситуация — враг давит, а украинская группировка имеет большие потери, командование не дает разрешения на отход. Об этом Фокусу рассказал боец из 72-й ОМБр.

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К Фокусу обратился боец из 72-й ОМБр, которая сейчас защищает Угледар Донецкой области, и рассказал о критической ситуации в городе.

"Ситуация в городе чрезвычайно критическая, командование разрешения на отход не дает, бригада имеет очень большие потери, что повлекло несвоевременное реагирование высших командиров", — сказал военный ВСУ.

По его словам, подъезды к Угледару и эвакуация заблокирована, тогда как единственный пеший путь выхода находится под огневым контролем российских военных. Военнослужащий отметил, что в городе очень много раненых, эвакуация "средних" — невозможна. Также боец не уверен, что раненые смогут выйти из Угледара.

Враг штурмует Угледар с трех сторон — Водяное, Пречистовка и Павловка Фото: DeepStateMAP

Что происходит на Угледарском направлении

Утром 30 сентября украинский военный Станислав Бунятов с позывным "Осман" отметил, что ситуация в Угледаре сложная. Он процитировал слова одного из бойцов 72-й ОМБр, который хорошо владеет обстановкой.

Боец рассказал, что сейчас враг штурмует с трех сторон — Водяное, Пречистовка и Павловка. Россияне пролезли на юг и запад города, там идут тяжелые бои. Противник хорошо простреливает из минометов и ствольной артиллерии пешую дорогу, также использует много дронов — FPV, разведчики со сбросами.

"Командование обещает ротацию уже неделю, но постоянно оттягивают из-за внешних изменений и говорят держаться. Эвакуации нет вообще, поскольку БМП даже не успевают доехать до Угледара, по ним сразу работают. Очень много тяжелых 300, которых вынести пешком под дронами нереально, так же множество 200 лежат просто по дорогам", — сообщил военный из 72-й ОШБр.

По его словам, продовольственные, БК и топливо заканчиваются. По его мнению, единственный вариант — планомерно оставлять позиции и постепенно с боями выходить хотя бы тем, кто может это сделать.

29 сентября аналитики DeepState сообщили, что российские военные продвигаются в восточную часть Угледара на Донбассе со стороны дач, враг пытается закрепиться в многоэтажках на окраинах города, туда уже забегала пехота. Кроме этого, враг давит с правого фланга.

Аналитики отметили, что россияне взяли под огневой контроль дорогу на Богоявленку, продолжаются попытки продвижения со стороны Водяного.

24 сентября сооснователь проекта DeepState Роман Погорилый сообщил в разговоре с Фокусом, что россияне хотят взять Угледар в окружение. Он отметил, что перспектив хорошего сценария мало. Он считает, что окружение возможно, если ничего не изменится, а украинская группировка останется только для того, чтобы держать руины. Для улучшения ситуации нужно вывести силы из возможного окружения на новые рубежи, перегруппировать и продолжить держать оборону.

О возможных дальнейших сценариях развития событий в Угледаре читайте в материале Фокуса "Россияне зашли в Угледар: смогут ли оккупанты прорвать фронт и что будет с городом".

Напомним, 28 сентября военный блогер Богдан Мирошников заявил, что ВС РФ фактически окружили Угледар в Донецкой области. По его словам, ситуация критическая, враг продвигался по флангам.

25 сентября украинский военнослужащий Станислав Бунятов с позывным "Осман" рассказал Фокусу, что несмотря на сложную ситуацию в Угледаре, Силы обороны не попадут в котел. Он отметил, что у бойцов будет время, чтобы выйти из города.