Россияне зашли в Угледар: смогут ли оккупанты прорвать фронт и что будет с городом

Украинские военные длительное время обороняют Угледар на Донбассе. Однако врагу удалось проникнуть на окраины города, что создает опасность для ВСУ и дальнейшей ситуации на фронте. Фокус рассказывает о возможных сценариях развития событий на этом участке.

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Утром 24 сентября лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" сообщил, что российские военные зашли на крайние улицы Угледара. По его словам, в населенный пункт вошли мелкие вражеские штурмовые группы, тогда как мощного наката не было.

"Можно сделать вывод, что в данный момент там серая зона. П*дары туда заходят, не могут закрепиться, поэтому либо отходят, либо умирают. Ситуация на флангах вокруг города и дальше сложная", — сказал "Алекс".

ВС РФ вошли в Угледар

23 сентября военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец написал в своем Telegram, что обществу нужно быть морально и психологически готовым к тому, что Силы обороны отойдут из Селидово, Торецка и Угледара на Донбассе. Он отметил, что в ближайшее время это вероятный сценарий развития событий.

Оборона Угледара: дальнейшие сценарии развития ситуации на фронте

По словам руководителя Центра военно-правовых исследований Александра Мусиенко, украинские бойцы долгое время блестяще осуществляли оборону и удерживали Угледар.

"Прошедшие несколько недель все удержание Угледара сводилось к тому, чтобы сковать на себе крупные группировки российских войск, не допустить их перемещения на Кураховское и Покровское направления и уничтожать их как можно в большем количестве, учитывая выгодные позиции нашей обороны в районе Угледара", — рассказал Фокусу Мусиенко.

Он отметил, что Силы обороны удачно использовали все высоты, возможности ландшафта и географии, которые есть в Угледаре для того, чтобы защищаться до тех пор, пока есть возможности. Залог того, что противник сейчас не в Курахово и Покровске в том, что Угледар держался долго и до сих пор это делает. В частности, это помогло перегруппировать украинскую оборону в районе Покровска и принять дополнительные меры и не допустить стремительного продвижения врага.

Мусиенко отметил, что если ситуация будет ухудшаться, а оккупанты будут иметь успех, то украинская группировка скорее всего постепенно будет отходить из Угледара. Однако это будет происходить медленно для того, чтобы не дать россиянам прорвать линию фронта.

"И это то, что может фактически в будущем происходить. Пока идут бои, пока наш контингент держится, враг вынужден бросать большие силы, ну и наши бойцы выполняют задачи", — заявил эксперт.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов сообщил Фокусу, что вхождение оккупантов на окраины Угледара создает "позорный сценарий" для Украины. Он считает, что Силы обороны вряд ли уберегут Угледар, ведь враг "очень сильно прет".

Эксперт подчеркнул, что 72-й бригаде не дали пополнить потери личного состава. Оказалось, что бригада не пошла на ротацию, также у нее не хватает личного состава для ведения оборонительных боев.

"Я так понимаю, ротация на флангах произошла справа и слева от Угледара, туда зашли войска подразделений территориальной обороны, которые не получили позиции, не выдержали натиска со стороны российских войск. Сегодня Угледар в полуокружении, последствия будут очень тяжелыми", — сказал Олег Жданов.

Военный эксперт, полковник ВСУ, экс-спикер Генштаба Владислав Селезнев заявил в разговоре с Фокусом, что ситуация крайне сложная из-за того, что армия РФ уже фактически заходит в серую зону на юго-восток Угледара, через дачный массив в район многоэтажной застройки.

"Сложность обусловлена не только тем, что бои начинают уже происходить на территории этого населенного пункта, а то что населенный пункт фактически находится в полуокружении. Там буквально несколько километров осталось россиянам, чтобы закрыть эти клещи. Если это произойдет, наш гарнизон в Угледаре может оказаться в окружении", — сообщил Селезнев.

Однако эксперт убежден, что украинское военное руководство будет действовать рационально, тогда как жизни воинов важнее оставленных квадратных километров. Он считает, что в дальнейшем возможна маневренная оборона. Тогда как усиливать гарнизон 72-й бригады в Угледаре, вероятно, уже поздно, а позиция российских и украинских войск на этом участке фронта такова, что других вариантов фактически не осталось, вопросом времени является то, когда враг возьмет под контроль, отметил Селезнев.

Кроме этого, кризисного уровня можно назвать еще две позиции — район Торецка и Селидово. Там, по словам Владислава Селезнева, ситуация крайне неблагоприятная.

Оккупанты вошли в Угледар: как это улучшило положение врага

По мнению Александра Мусиенко, противник улучшает свое тактическое положение с точки зрения захвата Угледара и близлежащих высот. В результате для россиян это создает соответствующие перспективы — улучшение ситуации, но очень большой ценой. Украинские войска заставляют противника платить и дальше еще больше. В частности, россияне зашли на окраины города с большим боями, непростыми. Ситуация для них не настолько легкая, как может казаться.

Жданов напомнил, что прошлым летом в этом районе россияне выстроили несколько сотен вагонов, чтобы создать преграду в линии Суровикина.

"Это железная дорога, которая из Волновахи идет на Донецк. А сейчас уже есть сведения, что они (россияне, — ред.) расчистили эту железную дорогу, они готовятся. Как только они возьмут Угледар, сразу восстановят железнодорожное сообщение. И это резко усилит все оперативные направления на российской стороне в Донецкой области", — пояснил эксперт.

Жданов убежден, что потерю города можно приравнять к оперативному успеху российских войск. Ведь из Угледара можно пойти на Покровск, где возможно большое окружение украинских войск, поэтому придется отходить. Также противник может повернуть на юг и пойти на Гуляйполе и Орехов Запорожской области.

"Там тоже самое будет отрезание, возможны развороты на Запорожье. Поэтому Угледар (потеря, — ред.) — это очень-очень плохо. И непонятно, почему Генштаб не справился с укомплектованием бригады и с ротацией на флангах от Угледара", — отметил он.

Полковник считает, что исправить ситуацию вряд ли можно, ведь для этого нужно вводить свежие резервы.

"А у нас, как я понимаю, резервов нет. Учитывая те заявления, которые провозглашал президент Зеленский, что из 14 сформированных бригад едва-едва укомплектовали четыре, и на остальные не хватает техники и вооружений, то я не знаю... Видите, если уж поставили туда территориальную оборону, которая не в состоянии противостоять боевым частям регулярной российской армии, то я даже не знаю, кого туда можно поставить на сегодняшний день", — добавил эксперт.

Селезнев рассказал, что противник защищает свой железнодорожный маршрут на юге Донецкой области. Когда украинские пушкари находились в районе Угледара, враг не мог активно использовать именно эту ветку железнодорожного сообщения и станцию Волноваха. Только но противник сможет подвинуть пушкарей на несколько километров от города, у украинской стороны остается только ракетное вооружение для того, чтобы влиять на логистику российских войск на этом направлении, а потому россияне получают определенную фору. Ведь ключевые перевозки военного значения оккупанты осуществляют именно с помощью железнодорожного сообщения.

Напомним, 17 сентября военный эксперт Владислав Селезнев сообщил, что потеря Угледара для Украины может создать большую проблему. По его словам, Силы обороны могут потерять возможность влиять артиллерийскими средствами на ключевые логистическую магистраль противника, которая проходит через определенные железнодорожные станции временного оккупированного юга.

24 сентября аналитики DeepState рассказали, что ситуация в районе Угледара Донецкой области критическаяи продолжает осложняться. Враг пытается окружить населенный пункт, параллельно атакуя его из артиллерии и КАБов.