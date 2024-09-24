Ситуация критическая: в DeepState показали, как ВС РФ уничтожают Угледар (видео)
По словам аналитиков, пока продолжаются политические дискуссии по поводу того, разрешать ли ВСУ наносить удары западным оружием по России, захватчики уничтожают украинские населенные пункты.
Ситуация вокруг Угледара критическая и продолжает усложняться. Российские войска пытаются окружить город, параллельно атакуя его артиллерией и КАБами. Об этом сообщают аналитики DeepState в Telegram-канале.
В сообщении показано видео обстрелов Угледара. На его кадрах видны взрывы после атак РФ.
"Пока ведутся политические дискуссии об ограничениях и разрешениях, ка*апы просто уничтожают целые города и села авиационными бомбами с самолетов, которые должны были бы уничтожаться, но нечем. Держать до последнего — значит ставить руины выше цены наших военных, что недопустимо. О сегодняшних последствиях нужно было думать раньше, а теперь уже поздно. Хотя бойцы 72 бригады не сдаются и несмотря на все продолжают выполнять свою работу", — говорится в сообщении.
Ситуация в Угледаре: что известно
Ситуация на Угледарском направлении стала ухудшаться на прошлой неделе, когда 58-я ОМБр отошла из Пречистовки "на лучшие рубежи". В результате российские войска получили возможность атаковать фронт на трех направлениях, что может привести к оперативному окружению всей угледарской группировки Сил обороны.
23 сентября в издании Forbes отметили, что российские оккупационные войска могут отрезать 72 отдельную механизированную бригаду Вооруженных сил Украины, которая 20 месяцев защищает Угледар в Донецкой области. Сейчас дороги и поля вокруг самого Угледара сильно заминированы, а все попытки россиян атаковать украинские позиции на БМП, мотоциклах или гольф-карах терпят неудачу. Однако дороги вблизи села Водяное в Покровском районе Донецкой области — менее опасны, и именно туда россияне продвигаются под прикрытием боевых самолетов, которые сбрасывают мощные планерные бомбы.
Впоследствии стало известно, что войска ВС РФ в Донецкой области смогли войти в город Угледар и пробуют закрепиться в населенном пункте. В целом ситуация складывается не в пользу ВСУ, а ВС РФ пользуются истощением Сил обороны и достигают успехов.