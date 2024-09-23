"Клещи" вокруг Угледара: чем грозит обороне Донбасса потеря важнейшего для ВСУ города (карта)

Ситуация на Угледарском направлении стала ухудшаться на прошлой неделе, после того, как 58-я ОМБр отошла из Пречистовки "на лучшие рубежи". В результате российские войска получили возможность атаковать фронт на трех направлениях, что может привести к оперативному окружению всей угледарской группировки Сил обороны.

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Российские источники сообщили о недавнем прорыве армии РФ на Угледарском направлении, а именно между населенными пунктами Пречистовка и Павловка за реку Кашлагач. Это якобы привело к резкому ухудшению ситуации для Сил обороны Украины в районе Угледара — появилась даже информация об угрозе окружения группировки украинских войск на этом участке. В этой связи Фокус выяснял, как на сегодняшний день складывается обстановка на этом участке фронта, какие риски связаны с продвижением ВС РФ и как повлияет в общем на оборону Донбасса возможная потеря Угледара.

Пропагандисты из РФ распространяют кадры штурмов позиций украинских войск якобы на Угледарском направлении, в частности, говорилось о захвате шахты "Южнодонбасская №3". Также утверждалось, что в результате наступательных действий ВС РФ в последнее время сам Угледар оказался в оперативном окружении, "трассы снабжения перерезаны, большая часть позиций вокруг города, важных высот и дорог занята российскими войсками".

Между тем некоторые Z-паблики неоднократно писали, что зачастую российское командование на местах "бежит впереди паровоза" и отчитывается руководству, не скупясь на победные реляции, в то время как реальная обстановка на земле далека от того, что хотелось бы услышать в Кремле.

Еще в феврале прошлого года оккупанты пытались в лоб штурмовать Угледар, используя при этом большое количество живой силы и техники. Однако тогда противнику пришлось не сладко, так как российские военачальники решили, что направлять колонны с танками и другими бронемашинами по узкому коридору в обход минных полей достаточно безопасно. В итоге противник поплатился, понеся весьма болезненные потери, о которых говорили сами российские военные.

Официальные заявления и данные украинских источников

Прежде всего обратимся к заявлениям официальных украинских источников относительно ситуации под Угледаром. В оперативных сводках Генштаба ВСУ не говорится о серьезном прорыве российских войск на этом участке фронта. Например, в сообщении от 22 сентября было сказано лишь о "трех боях в районе Угледара".

Больше информации предоставил мониторинговый ресурс DeepState. 22 сентября в Telegram аналитики опубликовали пост со ссылкой на карту, где были изображены предполагаемые направления ударов противника под Угледаром. Если верить картографическим данным, то российские войска действительно пытаются взять позиции украинских защитников "в клещи".

Один из ударов противник наносит со стороны Пречистовки, откуда недавно, как сообщили аналитики, отошла 58-я ОМБр "на лучшие рубежи". На этой линии боевого соприкосновения россияне перешли реку Кашлагач и продвигаются на северо-восток с целью выйти в тыл украинской обороны.

Продвижение также зафиксировано со стороны Никольского, а также чуть севернее у населенного пункта Водяное в сторону Богоявленки. В результате происходит охват врагом правого фланга Угледарской группировки, говорится в комментарии DeepState.

Если посмотреть динамику боевых действий на данном участке, то оказывается, что ситуация для украинских бойцов стала серьезно ухудшаться буквально в конце прошлой недели. Хотя еще в начале сентября эксперты говорили об угрозе фланговых ударов противника на Угледарском направлении, а именно, в районе Пречистовки и Водяного.

Ситуация под Угледаром на 20 сентября Фото: deepstatemap.live Ситуация под Угледаром на 23 сентября Фото: deepstatemap.live

По мнению аналитиков, это произошло из-за сложившейся ситуации в 72-й ОМБр, которая держит оборону в Донецкой области вблизи Угледара.

"В последние дни ситуация существенно ухудшилась, ведь отказ от ротации 72 ОМБр заставил руководство ввести вспомогательные резервы из сил ТрО, которые не смогли справиться с натиском врага. Присутствующий в полосе штурмовой батальон, поэтому вынужден был расширить полосу батальонного района обороны", — так описали аналитики одну из вероятных причин продвижения россиян.

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В связи с этим обратим внимание на заявление оперативного командования "Север", в котором говорилось об увольнении командира подразделения Ивана Винника. Там объяснили данное решение тем, что военнослужащий должен пойти на повышения, так как его боевой опыт и личные качества могут послужить и другим украинским подразделениям. Говорилось и о подвиге бойцов 72-й бригады, которые смогли отразить под Угледаром в 2023 "одно из самых больших наступлений за время российско-украинской войны".

Однако данное решение раскритиковала народный депутат Марьяна Безуглая. В своем Facebook она опубликовала пост, в котором посыпались обвинения в адрес главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. По ее словам, главком "устранил" Винника с целью якобы "снизить боеспособность подразделения", поэтому потеря города — вопрос времени. Кроме того, ситуация усугубляется еще тем, что за населенным пунктом якобы нет фортификационных сооружений.

"За Угледаром нет оборонительных рубежей, а созданный Сырским хаос в 72-й бригаде из-за вывода комбрига на пике наступления врага и неприоритетного пополнения приоритетного подразделения делает потерю Угледара лишь вопросом времени", — написала она.

Цели ВС РФ и опасность потери Угледара: мнения

Полковник ВСУ и военный эксперт Владислав Селезнев в интервью "Radio NV" рассказал об активности неприятеля на трех основных направлениях, в том числе, и на Угледарском. По его мнению, армия РФ задействовала огромный ресурс и действует сейчас на пределе своих возможностей, поскольку в состоянии наступлении она находится почти один год.

"Мне кажется, что враг не зря так активизировался. Ему очень важно взять под контроль как можно больше территорий. Он почему-то уверен, что после проведения очередного раунда выборов в США произойдет тот самый переговорный трек. И он до того переговорного трека спешит захватить как можно больше украинских территорий", — подчеркнул Селезнев.

В свою очередь обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко дал оценку тактической обстановке на Угледарском направлении. Прежде всего он отметил, что ситуация для украинских сил ухудшилась из-за потери контроля над трассой О-0532, соединяющую Угледар и Константиновку. По словам эксперта, противник в районе Водяного расширяет свое присутствие с целью создать условия для наступления по трем направлениям.

"Сейчас у россиян есть цель сформировать охват Угледара с севера для начала наступления сразу с трех направлений — с южного, восточного и северного. То есть то, что они реализовывают на Покровском и Кураховском направлениях", — сказал Коваленко, добавив при этом, что противник активно использует бронетехнику.

Неутешительные прогнозы звучат и со стороны западных обозревателей. Так издание Financial Times со ссылкой на украинских военнослужащих пишет, что Угледар может быть захвачен россиянами в ближайшие недели, при этом Курская операция не повлияла положительно на ситуацию для Сил обороны на восточном фронте.

"Курск был удачной идеей, он показал, что РФ не так сильна, как считали многие. Но теперь мы платим за это собственной территорией", – цитируют западные журналисты одного из украинских командиров.

Военный обозреватель, координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец сказал, что украинцы должны "морально и психологически" готовиться к отступлению ВСУ из Селидово, Торецка и Угледара.

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"Это совсем необязательно должно случиться. И я очень хотел бы ошибаться. Но из той информации, которая есть у меня, это очень вероятный сценарий развития событий в ближайшее время", — пишет эксперт.

Выводы

Ситуация на Угледарском направлении выглядит неутешительно, хотя Александр Коваленко и не разделяет "апокалиптических" настроений. В целом перед бойцами Сил обороны стоит непростая задача в городе, так как проблемы с логистикой из-за потери контроля над одной из трасс, по которой осуществлялось снабжение, не добавляют оптимизма.

Осторожно предположим, что если ситуация для украинских защитников в Угледаре будет ухудшаться, то военному руководству предстоит принять непростое решение. С одной стороны, наладив снабжение украинской группировки и направив резервы оборону города можно продолжить. Хотя впереди осенняя распутица, поэтому по тем летним логистическим путям снабжение существенно усложняется.

С другой — теоретически возможен прорыв украинских войск на одном из участков фронта, что может "спутать карты" противнику или даже подорвать его наступательный потенциал.

По мнению Селезнева, отход украинских подразделений из города лишит возможности артиллерийского воздействия на ключевые логистические узлы россиян, которые проходят через некоторые железнодорожные станции области. И напротив, возможный захват Угледара поможет неприятелю обезопасить коммуникацию вдоль северного побережья Азовского моря.

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