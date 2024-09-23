"Кліщі" навколо Вугледара: чим загрожує обороні Донбасу втрата найважливішого для ЗСУ міста (карта)

Ситуація на Вугледарському напрямку почала погіршуватися минулого тижня, після того, як 58-та ОМБр відійшла з Пречистівки "на кращі рубежі". У результаті російські війська отримали можливість атакувати фронт на трьох напрямках, що може призвести до оперативного оточення всього вугледарського угруповання Сил оборони.

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Російські джерела повідомили про нещодавній прорив армії РФ на Вугледарському напрямку, а саме між населеними пунктами Пречистівка і Павлівка за річку Кашлагач. Це нібито призвело до різкого погіршення ситуації для Сил оборони України в районі Вугледара — з'явилася навіть інформація про загрозу оточення угруповання українських військ на цій ділянці. У зв'язку з цим Фокус з'ясовував, як наразі складається обстановка на цій ділянці фронту, які ризики пов'язані з просуванням ЗС РФ і як вплине загалом на оборону Донбасу можлива втрата Вугледара.

Пропагандисти з РФ поширюють кадри штурмів позицій українських військ нібито на Вугледарському напрямку, зокрема йшлося про захоплення шахти "Південнодонбаська №3". Також стверджувалося, що внаслідок наступальних дій ЗС РФ останнім часом сам Вугледар опинився в оперативному оточенні, "траси постачання перерізано, більшу частину позицій навколо міста, важливих висот і доріг зайнято російськими військами".

Тим часом деякі Z-пабліки неодноразово писали, що часто російське командування на місцях "біжить попереду паровоза" і звітує керівництву, не скуплячись на переможні реляції, в той час як реальна обстановка на землі далека від того, що хотілося б почути в Кремлі.

Ще в лютому минулого року окупанти намагалися в лоб штурмувати Вугледар, використовуючи водночас велику кількість живої сили та техніки. Однак тоді противнику довелося не солодко, оскільки російські воєначальники вирішили, що спрямовувати колони з танками та іншими бронемашинами вузьким коридором в обхід мінних полів досить безпечно. У підсумку противник поплатився, зазнавши вельми болючих втрат, про які говорили самі російські військові.

Офіційні заяви та дані українських джерел

Насамперед звернемося до заяв офіційних українських джерел щодо ситуації під Вугледаром. В оперативних зведеннях Генштабу ЗСУ не йдеться про серйозний прорив російських військ на цій ділянці фронту. Наприклад, у повідомленні від 22 вересня було сказано лише про "три бої в районі Вугледара".

Більше інформації надав моніторинговий ресурс DeepState. 22 вересня в Telegram аналітики опублікували пост із посиланням на карту, де було зображено ймовірні напрямки ударів противника під Вугледаром. Якщо вірити картографічним даним, то російські війська дійсно намагаються взяти позиції українських захисників "у кліщі".

Один з ударів противник завдає з боку Пречистівки, звідки нещодавно, як повідомили аналітики, відійшла 58-а ОМБр "на кращі рубежі". На цій лінії бойового зіткнення росіяни перейшли річку Кашлагач і просуваються на північний схід з метою вийти в тил української оборони.

Просування також зафіксовано з боку Нікольського, а також трохи північніше біля населеного пункту Водяне в бік Богоявленки. У результаті відбувається охоплення ворогом правого флангу Вугледарського угруповання, йдеться в коментарі DeepState.

Якщо подивитися динаміку бойових дій на цій ділянці, то виявляється, що ситуація для українських бійців стала серйозно погіршуватися буквально наприкінці минулого тижня. Хоча ще на початку вересня експерти говорили про загрозу флангових ударів противника на Вугледарському напрямку, а саме в районі Пречистівки та Водяного.

Ситуація під Вугледаром на 20 вересня Фото: deepstatemap.live Ситуація під Вугледаром на 23 вересня Фото: deepstatemap.live

На думку аналітиків, це сталося через ситуацію, що склалася в 72-й ОМБр, яка тримає оборону в Донецькій області поблизу Вугледара.

"Останніми днями ситуація суттєво погіршилася, адже відмова від ротації 72 ОМБр змусила керівництво ввести допоміжні резерви з сил ТрО, які не змогли впоратися з натиском ворога. Присутній у смузі штурмовий батальйон, тому змушений був розширити смугу батальйонного району оборони", — так описали аналітики одну з імовірних причин просування росіян.

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У зв'язку з цим звернемо увагу на заяву оперативного командування "Північ", в якій йшлося про звільнення командира підрозділу Івана Винника. Там пояснили це рішення тим, що військовослужбовець має піти на підвищення, оскільки його бойовий досвід та особисті якості можуть послужити й іншим українським підрозділам. Йшлося і про подвиг бійців 72-ї бригади, які змогли відбити під Вугледаром у 2023 році "один із найбільших наступів за час російсько-української війни".

Однак це рішення розкритикувала народна депутатка Мар'яна Безугла. У своєму Facebook вона опублікувала пост, у якому посипалися звинувачення на адресу головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. За її словами, головком "усунув" Винника з метою нібито "знизити боєздатність підрозділу", тому втрата міста — питання часу. Крім того, ситуація ускладнюється ще тим, що за населеним пунктом нібито немає фортифікаційних споруд.

"За Вугледаром немає оборонних рубежів, а створений Сирським хаос у 72-й бригаді через виведення комбрига на піку наступу ворога і непріоритетне поповнення пріоритетного підрозділу робить втрату Вугледара лише питанням часу", — написала вона.

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Полковник ЗСУ і військовий експерт Владислав Селезньов в інтерв'ю "Radio NV" розповів про активність ворога на трьох основних напрямках, зокрема й на Вугледарському. На його думку, армія РФ залучила величезний ресурс і діє зараз на межі своїх можливостей, оскільки в стані наступу вона перебуває майже один рік.

"Мені здається, що ворог не дарма так активізувався. Йому дуже важливо взяти під контроль якомога більше територій. Він чомусь упевнений, що після проведення чергового раунду виборів у США відбудеться той самий переговорний трек. І він до того переговорного треку поспішає захопити якомога більше українських територій", — підкреслив Селезньов.

Зі свого боку оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко дав оцінку тактичній обстановці на Вугледарському напрямку. Насамперед він зазначив, що ситуація для українських сил погіршилася через втрату контролю над трасою О-0532, що з'єднує Вугледар і Костянтинівку. За словами експерта, противник у районі Водяного розширює свою присутність з метою створити умови для наступу на трьох напрямках.

"Зараз у росіян є мета сформувати охоплення Вугледара з півночі для початку наступу одразу з трьох напрямків — з південного, східного і північного. Тобто те, що вони реалізовують на Покровському і Курахівському напрямках", — сказав Коваленко, додавши водночас, що противник активно використовує бронетехніку.

Невтішні прогнози лунають і з боку західних оглядачів. Так видання Financial Times з посиланням на українських військовослужбовців пише, що Вугледар може бути захоплений росіянами найближчими тижнями, водночас Курська операція не вплинула позитивно на ситуацію для Сил оборони на східному фронті.

"Курськ був вдалою ідеєю, він показав, що РФ не така сильна, як вважали багато хто. Але тепер ми платимо за це власною територією", — цитують західні журналісти одного з українських командирів.

Військовий оглядач, координатор групи "Інформаційний спротив" Костянтин Машовець сказав, що українці мають "морально і психологічно" готуватися до відступу ЗСУ із Селидового, Торецька та Вугледара.

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"Це зовсім необов'язково має статися. І я дуже хотів би помилятися. Але з тієї інформації, яка є у мене, це дуже ймовірний сценарій розвитку подій найближчим часом", — пише експерт.

Висновки

Ситуація на Вугледарському напрямку виглядає невтішно, хоча Олександр Коваленко і не поділяє "апокаліптичних" настроїв. Загалом перед бійцями Сил оборони стоїть непросте завдання в місті, оскільки проблеми з логістикою через втрату контролю над однією з трас, якою здійснювалося постачання, не додають оптимізму.

Обережно припустимо, що якщо ситуація для українських захисників у Вугледарі погіршуватиметься, то військовому керівництву доведеться ухвалити непросте рішення. З одного боку, налагодивши постачання українського угруповання і направивши резерви, оборону міста можна продовжити. Хоча попереду осіннє бездоріжжя, тож тими літніми логістичними шляхами постачання суттєво ускладнюється.

З іншого — теоретично можливий прорив українських військ на одній із ділянок фронту, що може "сплутати карти" супротивнику або навіть підірвати його наступальний потенціал.

На думку Селезньова, відхід українських підрозділів із міста позбавить можливості артилерійського впливу на ключові логістичні вузли росіян, які проходять через деякі залізничні станції області. І навпаки, можливе захоплення Вугледара допоможе ворогу убезпечити комунікацію вздовж північного узбережжя Азовського моря.

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