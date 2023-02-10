"Угробили 2 роти штурмовиків, а генерали - кретини": Гіркін про поразку РФ під Вугледаром

Колишній очільник бойовиків т.зв. "ДНР" похвалив українських артилеристів та поскаржився, що російське командування дало ЗСУ розстріляти війська ЗС РФ "як у тирі".

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Терорист Ігор Стрєлков-Гіркін не втримався і зробив розбір ситуації щодо недавніх бойових дій в районі міста Вугледар на Донеччині, назвавши їх поразкою Росії. Про це він написав у своєму пабліку.

"Оскільки про поразку під Вугледаром вже широко відомо – доведеться прокоментувати. Таке враження, що повз наших генералів проїхали всі події минулого року. Втім, оскільки деякі з них є повними кретинами, — зразково повторені всі помилки, які робилися раніше", — написав він.

Стрєлков-Гіркін поскаржився на неприкрите з повітря і силами РЕБ висування танкових і моторизованих колон ЗС РФ, яке закінчилося розгромом, оскільки частину російської техніки ЗСУ знищили з ПТУРа, частину — за допомогою артилерії, яка "стріляє виключно точно".

"Втрачено понад 30 одиниць бронетехніки, втрати "двохсотими" тільки у танкістів — багато десятків. Морпіхів, спецназівців та мотострільців загинуло ще більше. І — найголовніше — усі ці втрати виявилися "односторонніми" — укри розстріляли атакуючих "як у тирі", завдати їм зустрічних втрат наші бійці не змогли. Противник знову без особливих зусиль утримав свої позиції в укріпрайоні, який до того вже намагалися навесні й влітку минулого року (також "в лоб") взяти неодноразово", — коментує Гіркін.

Він додав, що командування РФ "щоб двічі не ходити", послало на забій "перейменовані на ЗС РФ" батальйони "народної міліції ДНР" та добровольчі підрозділи. Російські артилеристи, які мали підтримувати їх вогнем, били як попало, бронетехніку берегли від мін, а місцевість розмінувати не вдалося.

"Загубили ще 2 роти штурмової піхоти з тим самим результатом, що й раніше — тобто безрезультатно. Загалом, на цьому і закінчилося широко анонсований в мережі "ура-військкорами" "наступ російської армії на всьому Донецькому фронті". Доповнений заколотом (відмовою виступати на позиції) батальйону тивинських кочівників і не тільки", — резюмував Гіркін.

Нагадаємо, ексватажок проросійських бойовиків "ДНР" Ігор Стрєлков-Гіркін на зустрічі зі своїми однодумцями у Москві у так званому "Комітеті 25 січня" заявив, що без нової хвилі мобілізації розгромити Україну Росія не зможе.

На днях у мережі з'явилося відео, як на Донеччині в районі Вугледара ЗСУ влучними ударами з артилерії, корегуючи ситуацію з повітря дронами, знищили ворожу піхоту та техніку.