"Ніч була темною, а для окупантів останньою": ЗСУ знищили танки і піхоту ЗС РФ під Вугледаром

Українські захисники завдали ударів по російських танках та піхоті артилерією, коригуючи їх дронами.

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На Донеччині в районі Вугледара українські захисники знищили ворожу піхоту та техніку. Про це повідомляє пресслужба військової частини А1108.

"Ніч була темною і холодною, а для окупантів останньою", — йдеться в лаконічному повідомленні пресслужби підрозділу.

На кадрах видно, як ЗСУ, використовуючи для корегування дрони, нищать російські танки та піхоту влучними ударами артилерії на окремих ділянках.

За інформацією спікера штабу Одеської ОВА Сергія Братчука, "демілітаризують" на відео ворожу техніку та живу силу бійці 15-ї окремої бригади аеромобільної розвідки.

Як зазначив OSINT-аналітик та військовослужбовець ЗСУ під псевдонімом Tatarigami_UA у твітері, близько тижня тому ворог перекинув в район Вугледара бригаду 3-го армійського корпусу. Підрозділ сформувався в Татарстані й переважно складається з етнічних "волзьких татар". 6 лютого командування ЗС РФ ухвалило рішення перекинути на Вугледарський напрямок бійців так званого добровольчого батальйону "Алга", який входить до складу 72-ї бригади 3-го армійського корпусу

"Це ще один показник того, що і 155-та, і 40-та бригади вже не в змозі завдавати значних ударів, тому ворог використовує етнічні батальйони та мобілізованих, щоб утримати певний тиск. Результати передбачувано катастрофічні. Одна з колон знищена під Вугледаром 6 числа: було кілька колон, які намагалися прорватися з однаковими результатами", — написав він.

Раніше Фокус повідомляв, що українські десантники з Миколаєва виманили російських окупантів на пристріляну місцевість під Мар'їнкою на Донеччині й розбили їх майже вщент. Ті, кому пощастило вижити, втекли покидавши зброю та залишивши поранених.

7 лютого голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомляв, що на Луганщині ворог атакує підрозділи Сил оборони невеличкими групами, перевдягнувшись в український піксель.