Російські окупанти на Луганщині штурмують позиції ЗСУ в українському пікселі, - Гайдай

Російські загарбники маскуються під українську піхоту і намагаються зайти невеликими групами. Українські захисники пильнують ситуацію.

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В Луганській області фіксуються випадки, коли російські окупанти перевдягаються в український однострій і йдуть на штурм позицій Сил оборони. Про це розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, подібні випадки фіксуються на кількох напрямках. Зокрема вбитих окупантів в українському пікселі знаходять поблизу Білогорівки та на Сватівсько-Кремінському напрямку.

"Росіянам плювати на Женевські конвенції. Таку тактику використовують на кількох напрямках. Були певні підрозділи, після того, як їх зачистили, українські захисники знаходили їх одягненими в український піксель", — розповів Гайдай.

Він додав, що за такою схемою обману окупанти працюють невеличкими групами по 5-6 чоловік, намагаючись зайти на українські позиції з різних боків.

"Українські захисники постійно на сторожі. Вони контролюють ситуацію і чітко розуміють, хто праворуч, а хто ліворуч. Ці моменти з перевдяганням у росіян не проходять. Подібні факти по всій лінії фронту відбуваються", — сказав голова ОВА.

Нагадаємо, 9 січня очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомляв, що у знищеному окупантами селі Новоселівське російський снайпер вбив останню мирну жительку.

5 січня Гайдай розповідав, що Сили оборони закріпилися у Білогорівці. За його словами, деокупація Луганщини проходить не швидко, оскільки в цьому районі багато особового складу та техніки ЗС РФ.