ЗСУ закріпилися у Білогорівці та звільняють Луганську область з боку Харкова, — Гайдай

За словами голови Луганської ОВА, деокупація регіону здійснюється не швидко, оскільки в цьому районі багато особового складу та техніки ЗС РФ. Однак після звільнення Кремінної та Сватового ЗСУ зможуть добиватися результатів набагато швидше.

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Збройні сили України закріпили свої позиції у Білогорівці Луганської області, а з боку Харківського напрямку крок за кроком звільняють територію. Про це розповів голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай в ефірі телемарафону.

За його словами, деокупація Луганської області здійснюється не швидко, тому що в цьому районі є величезне скупчення особового складу, техніки російських військ. Крім того, окупанти все замінували.

Гайдай також розповів, що коли ЗС РФ побачили, що програють ЗСУ в напрямку міста Кремінна, то перекинули туди додаткові сили та засоби серед мобілізованих росіян і завербованих ув'язнених.

Глава Луганської ОВА додав, що з приходом морозів і промерзанням землі активізується важка техніка як ЗСУ, так і ЗС РФ, що дозволить їм маневрувати.

Він також розповів, що після деокупації Кремінної та Сватового росіяни спробують утримати Старобільськ. Проте територія до цього населеного пункту складається із сіл і там ніде буде закріпитися окупантам. Тому українські військові можуть мати успіх набагато швидше.

Крім того, росіяни не зможуть використовувати Сєвєродонецьк і Рубіжне як оборонні фортеці через значну руйнацію.

"Але не забуваємо, що є лінія оборони, яка вибудовувалася з 2014 року — так звана лінія розмежування. Там дуже укріплені позиції в окупантів, тому не буде легко звільняти Луганську область", — сказав Сергій Гайдай.

Нагадаємо, 3 січня глава Луганської ОВА розповів, що ЗСУ виходять на трасу між Кремінною і Сватовим. За його словами, автомобільне сполучення перебуває під вогневим контролем армії України.

28 грудня розвідка Британії повідомляла, що РФ зміцнює оборону в районі Кремінної та спробує утримати фронт. Фахівці вважають, що цей район має логістичне значення для фронту на Донбасі, а Кремінна є важливим містом у Луганській області.