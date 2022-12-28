РФ зміцнює оборону в районі Кремінної та спробує утримати фронт, — розвідка Британії

Фахівці вважають, що цей район має логістичне значення для фронту на Донбасі, а Кремінна є важливим містом у Луганській області.

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Останніми днями Росія, ймовірно, зміцнила лінію оборони в районі міста Кремінна Луганської області. Цей напрямок фронту перебуває під постійним тиском з боку Збройних Сил України. Про це повідомляє розвідка Великої Британії у звіті за 28 грудня.

У відомстві зазначають, що район Кремінної був відносно вразливий в обороні ЗС РФ відтоді, як українські війська звільнили місто Лиман Донецької області.

Розвідники повідомляють, що росіяни збудували нові великі оборонні споруди на цій ділянці фронту. Ймовірно, окупанти приділятимуть першочергову увагу утриманню лінії оборони тут.

У Міноборони Британії вважають, що цей район має логістичне значення для фронту на Донбасі, а Кремінна є важливим містом у Луганській області.

Нагадаємо, 28 грудня аналітики з Інституту вивчення війни писали, що російські війська втратили опорний пункт біля Кремінної. Крім того, українська армія перекидає до регіону додаткові сили.

27 грудня голова Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, що РФ перекинула багато резервів у район Кремінної через страхи втратити місто. За його словами, відхід росіян із Кремінної призведе до краху всієї лінії оборони Луганської області.

26 грудня Гайдай повідомив, що російське командування залишило місто і передислокувалося до Рубіжного.