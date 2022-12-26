Російське командування відійшло з Кремінної в Рубіжне, — Гайдай (відео)

За словами голови Луганської ОВА, бої йдуть біля Кремінної, проте інформація про звільнення міста не відповідає дійсності.

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Російське військове командування ухвалило рішення відійти з Кремінної в Рубіжне Луганської області, що за 20 кілометрів від міста. Про це розповів голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай під час брифінгу.

Він спростував повідомлення про те, що українські військові начебто звільнили Кремінну або вже зайшли на околиці населеного пункту. Проте, за його словами, бої тривають неподалік міста.

"І можу сказати, що військове командування певної ланки, яке знаходилося в Кремінній, тепер переміщене в Рубіжне", — заявив Гайдай.

Глава ОВА також розповів, що російські війська намагалися організувати наступ на Лиман Донецької області, який українські війська звільнили у жовтні. ЗСУ завадили планам окупантів, проте ЗС РФ продовжує підтягувати свої резерви.

"Контрнаступу в них не вийшло. Але резерви вони все одно підтягують", — сказав він.

Нагадаємо, 25 грудня спікер Східного угрупування ЗСУ Сергій Череватий повідомив, що російські військові мають намір піти у наступ на Лиманському напрямку на додаток до атак на Бахмут та Авдіївку. Проте українські військові під постійним шквалом вогню не дають ЗС РФ просунутися та прорвати оборону.

23 грудня Сергій Гайдай заявив, що ЗСУ мають хороші позиції на напрямі Кремінна-Сватове. За його словами, українці незабаром почують хороші новини з передової у Луганській області.