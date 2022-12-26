Российское коммандование отошло из Кременной в Рубежное, — Гайдай (видео)

По словам главы Луганской ОВА, бои идут возле Кременной, однако информация о его освобождении не соответствует действительности.

Related video

Российское военное командование приняло решение отойти из Кременной в Рубежное Луганской области, что в 20 километрах от города. Об этом рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай на брифинге.

Он опроверг сообщения о том, что украинские военные якобы освободили Кременную или уже зашли на окраины населенного пункта. Однако, по его словам, бои идут недалеко от города.

"И могу сказать, что военное командование определенного звена, которое находилось в Кременной, теперь перемещено в Рубежное", — заявил Гайдай.

Глава ОВА также рассказал, что российские войска пытались организовать наступление на Лиман Донецкой области, который украинские войска освободили в октябре. ВСУ помешали планам оккупантов, однако ВС РФ продолжают подтягивать свои резервы.

"Контрнаступления у них не получилось. Но резервы они все равно подтягивают", — сказал он.

Напомним, 25 декабря спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый сообщил, что российские военные намерены пойти в наступление на Лиманском направлении в дополнение к атакам на Бахмут и Авдеевку. Однако украинские военные под постоянным шквалом огня не дают ВС РФ продвинуться и прорвать оборону.

23 декабря Сергей Гайдай заявил, что ВСУ имеют хорошие позиции на направлении Кременная-Сватово. По его словам, украинцы скоро услышат хорошие новости с передовой в Луганской области.