"Мы хорошо идем": глава Луганской ОВА рассказал об успехах ВСУ на фронте

Украинцы, как считает Сергей Гайдай, скоро услышат хорошие новости с передовой в Луганской области.

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Подразделения Вооруженных сил Украины имеют хорошие позиции на направлении Кременная-Сватово. Об этом сообщил 23 декабря руководитель Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.

По его словам, погодные условия в регионе не способствуют быстрому продвижению боевой техники.

Как отмечает Гайдай, Силы обороны Украины имеют хорошие позиции на направлении Сватово-Кременная, и в скором времени будут хорошие новости с этого участка фронта.

Российские войска, в свою очередь, занимают оборону возле указанных населенных пунктов, ожидая контрнаступление ВСУ.

Отдельно Сергей Гайдай прокомментировал ситуацию в районе Бахмута, который Россия пытается "захватить любой ценой".

"Хорошие новости будут скоро. Мы хорошо идем в направлении Сватового и Кременной. У нас позиции неплохие, и если помешанный кремлевский режим взял себе за цель захватить Бахмут любой ценой, и не важно, сколько тысяч там погибнет тех мобилизованных, зеков или кого-то еще, то на направлении Сватово-Кременная они все же больше в обороне. Они пытаются делать какие-то контратаки, но они безрезультатны все", — добавил руководитель ОВА, комментируя ситуацию в прифронтовом регионе.

О продвижении подразделений ВСУ в направлении Кременной Сергей Гайдай рассказывал 20 декабря. По словам главы Луганской ОВА, украинским военнослужащим осталось преодолеть до населенного пункта несколько километров, но ситуация усугубляется из-за плохой погоды и заминированной россиянами территории.

Сергей Гайдай 14 декабря говорил, что украинские военные освободили 13 населенных пунктов в Луганской области.