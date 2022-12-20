"Осталось несколько километров": ВСУ подходят к Кременной в Луганской области, — Гайдай

По словам руководителя ОВА, попытки оккупантов контратаковать на направлении Сватовое-Кременная провалились. Продвижение ВСУ на этом участке фронта идет медленно из-за плотной заминированности территории.

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Украинские военные приблизились к Кременной, сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. До населенного пункта осталось несколько километров.

"До Кременной нам осталось несколько километров, но продвижение идет медленно из-за плотной заминированности территории. Нашим Силам обороны удалось стабилизировать ситуацию в Белогоровке", — рассказал Гайдай.

При этом оккупанты предпринимают попытки контратаковать на направлении Сватово-Кременная. Однако ВСУ уверенно держат позиции и не дают врагу пробиться на этом участке фронта.

Тем временем, как рассказал Гайдай, жители оккупированных территорий в Луганской области замерзают. По его словам, чтобы отопить многоэтажки, жильцам приходится рубить деревья, в ход идет даже собственная мебель.

Что даст взятие Кременной

Как писал Фокус ранее, по мнению британского аналитика во вопросам обороны и безопасности Майкла Кларка, контроль над городом Кременная очень важен для ВСУ. Отбитие этого населенного пункта у россиян откроет коридор к дальнейшему освобождению Луганской области.

В начале декабря Вооруженным силам Украины удалось взять под огневой контроль ключевую автомагистраль, которая ведет от Кременной к Сватово и далее к северу. По мнению Кларка, если россияне потеряют контроль над Кременной, то, чтобы ни случилось в Бахмуте, это не сможет существенно повлиять на ситуацию на фронте.

Напомним, по состоянию на 14 декабря ВСУ отбили 13 населенных пунктов в Луганской области. По мнению Гайдая, Генштаб уже к Новому году сможет "порадовать" украинцев прогрессом на направлении Кременная-Сватово.

20 декабря глава Луганской ОВА также сообщал о том, что оккупанты взорвали все маленькие и заминировали большие мосты, трассы и лесопосадки в Луганской области, что значительно усложнило продвижение ВСУ в этом направлении.