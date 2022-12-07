"Подарок на Рождество": если ВСУ освободят Кременную, Бахмут будет неважен для ВС РФ, — аналитик (фото)

По словам Майкла Кларка, ВСУ взяли под контроль ключевую автомагистраль, которая ведет от Кременной в Сватово и далее к северу. А в районе Бахмута огневой вал украинской артиллерии наносит россиянам огромные потери в живой силе.

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Британский аналитик по вопросам обороны и безопасности Майкл Кларк заявил, что, хотя российские войска могут захватить Бахмут, за который продолжаются ожесточенные бои, битва за город Кременная в Луганской области, представляется более важной. Об этом сообщает Sky News.

"Бахмут — центр этого большого российского наступления", — пояснил Кларк.

"Россияне обошли Бахмут с юга и продвигаются к самому городу, где у них наблюдается некоторый успех… Украинцы атакуют их преимущественно артиллерией, и этот огневой вал, продолжающийся днем и ночью, нанес россиянам огромные потери в живой силе", — отметил эксперт.

[ + – ] Cнаряд, запущенный из украинского "Града"

По его словам, по ночам во время артиллерийских обстрелов кажется, что поля буквально горят.

Вместе с тем, аналитик считает, что происходящее в Бахмуте, не будет иметь значения для России, если Кременная перейдет к украинцам.

[ + – ] Украинская артиллерия в Бахмуте

ВСУ взяли под контроль ключевую автомагистраль, которая ведет от Кременной в Сватово и далее к северу.

"Украина захватила некоторые районы к северу от Кременной, и, судя по всему, они могут продолжить движение к югу", — объяснил Кларк.

[ + – ] Украинская артиллерия в Бахмуте

По его словам, если ВСУ выбьют россиян из Кремменной, мы увидим последствия этого, поскольку это открывает коридор в Луганскую область.

Если россияне потеряют контроль над Кременной, что бы ни случилось в Бахмуте, это уже не будет иметь существенного значения.

"Россияне отчаянно пытаются отбиваться, но Кременную они теряют, если они все же потеряют город, мы увидим последствия этого на Рождество", — прогнозирует Кларк.

Напомним, что Кремль пытается заморозить войну в Украине для последующего нового наступления весной. Такое заявление сделал генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Ранее Фокус сообщал, что Украина может получить "афганские" миллиарды от НАТО. По данным издания Politico, Альянс заморозил фонд поддержки афганской армии после захвата талибами. На счетах — порядка 3,4 млрд долларов.