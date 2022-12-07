РФ пытается заморозить войну в Украине, чтобы начать новое наступление весной, — Столтенберг

Генсек НАТО считает, что в зимние месяцы военные действия перейдут в более спокойную фазу. Однако как украинские, так и российские войска намерены перегруппировать и перевоооружить свои силы.

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Россия пытается заморозить войну в Украине на зимнее время, чтобы перегруппироваться, восстановить свои силы и начать новое наступление весной. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью Financial Times.

"Что мы видим сейчас, так это то, что Россия пытается своего рода заморозить эту войну, как минимум, на короткий промежуток времени, чтобы они смогли перегруппироваться, отремонтироваться, восстановиться, и потом попытаться начать большее наступление следующей весной", — сказал он.

Столтенберг отметил, что на период зимы военные действия в Украине перейдут в более спокойную фазу. Однако как украинские, так и российские войска намерены перегруппировать и перевооружить свои силы, поэтому западные союзники должны продолжить помогать Украине.

Генсек Альянса также отметил, что сейчас Россия не показывает признаков готовности к мирным переговорам. Он считает, что война в Украине закончится дипломатическим путем, но для этого сначала нужны победы на поле боя.

"Большинство войн, и, скорее всего и эта война, заканчиваются за столом переговоров, но то, что произойдет за этим столом полностью зависит от ситуации на поле боя", — добавил Йенс Столтенберег.

Напомним, 6 декабря глава ГУР Кирилл Буданов рассказал, что в январе в России готовят новую полноценную волну мобилизации. Он отметил, что призыв на фронт в РФ не прекращается, с первых дней декабря российские граждане начали снова получать повестки.

Ранее, 29 ноября в НАТО заявили, что Украине нужно готовиться к "ужасной зиме". Йенс Столтенберг призывает союзников расширить поддержку Киеву на этот период.