РФ намагається заморозити війну в Україні, щоб розпочати новий наступ навесні, — Столтенберг

Генсек НАТО вважає, що у зимові місяці військові дії перейдуть у спокійнішу фазу. Однак як українські, так і російські війська мають намір перегрупувати та переозброїти свої сили.

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Росія намагається заморозити війну в Україні на зимовий час, щоб перегрупуватися, відновити свої сили та розпочати новий наступ навесні. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю Financial Times.

"Що ми бачимо зараз, так це те, що Росія намагається свого роду заморозити цю війну, як мінімум, на короткий проміжок часу, щоб вони змогли перегрупуватися, відремонтуватися, відновитися, і потім спробувати розпочати більший наступ наступної весни", — сказав він.

Столтенберг зазначив, що на період зими військові дії в Україні перейдуть у спокійнішу фазу. Проте як українські, так і російські війська мають намір перегрупувати та переозброїти свої сили, тож західні союзники мають продовжити допомагати Україні.

Генсек Альянсу також зазначив, що зараз Росія не показує ознак готовності до мирних переговорів. Він вважає, що війна в Україні закінчиться дипломатичним шляхом, але для цього спочатку потрібні перемоги на полі бою.

"Більшість війн, і, найімовірніше, і ця війна, закінчуються за столом переговорів, але те, що станеться за цим столом, повністю залежить від ситуації на полі бою", — додав Єнс Столтенберег.

Нагадаємо, 6 грудня глава ГУР Кирило Буданов розповів, що в січні в Росії готують нову повноцінну хвилю мобілізації. Він зазначив, що заклик на фронт до РФ не припиняється, з перших днів грудня російські громадяни почали знову отримувати повістки.

Раніше, 29 листопада, в НАТО заявили, що Україні потрібно готуватися до "жахливої зими". Єнс Столтенберг закликає союзників розширити підтримку Києву на цей період.