Україні потрібно готуватися до "жахливої зими", — НАТО

29 листопада на зустрічі глав МЗС країн НАТО у Румунії обговорять збільшення військової та гуманітарної допомоги Україні. Генсек Альянсу Єнс Столтенберг закликає союзників розширити підтримку Києву на період зими.

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У вівторок, 29 листопада, у Румунії має відбутися зустріч Міністрів закордонних справ країн НАТО, на якій планується обговорити нарощування військової допомоги Україні. Про це повідомляє Sky News.

"Це буде жахлива зима для України, тому ми працюємо над тим, щоб збільшити нашу підтримку та забезпечити більшу стійкість", — заявив високопоставлений європейський дипломат.

На зустрічі в Румунії розглядатимуть питання розширення допомоги, зокрема передавання додаткових систем ППО та боєприпасів, а також нелетальної допомоги, наприклад палива, медикаментів і зимового спорядження.

Очікується, що генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг звернеться до представників союзних країн із проханням розширити підтримку Києву на період зими.

Зустрічі в Румунії передувала заява президент України Володимира Зеленського, який закликав громадян готуватися до ще одного тижня холоду та темряви через російські ракетні атаки по енергоінфраструктурі України.

Володимир Зеленський попередив мешканців України про нові атаки, які очікуються цього тижня. За його словами, новий масований обстріл може бути не менш серйозним, що й минулого тижня. Тоді внаслідок російських атак мільйони жителів України залишилися без тепла, води й електрики.

В РФ визнають, що як мішені обирають об'єкти енергетичної інфраструктури, але водночас заперечують намір завдати шкоди цивільному населенню.

Раніше Фокус повідомляв, що, за оцінками ISW, російські війська перебувають у такому стані, що навряд чи візьмуть Бахмут в оточення найближчим часом.

Нагадаємо, що Міністр оборони України Олексій Резніков назвав кількість жінок, які захищають Україну в лавах ЗСУ. За інформацією голови Міноборони, на фронті перебуває 5 тисяч жінок, а загалом у армійських лавах — майже 60 тисяч.