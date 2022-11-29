Российские войска в таком состоянии, что вряд ли возьмут Бахмут в окружение быстро, — ISW

По данным военных исследователей, несмотря на частичное продвижение россиян к югу от стратегического города, это все же не предвещает неизбежное окружение. Согласно геолоцированным снимкам, в воскресенье или понедельник ВС РФ, скорее всего, захватили село Озаряновка в 14 км от Бахмута.

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Недавнее продвижение российских войск в районе Бахмута не стоит рассматривать как признак того, что ВС РФ могут захватить город в ближайшее время. Об этом сообщает "Институт изучения войны" в сводке за 28 ноября.

По данным аналитиков ISW, несмотря на некоторое продвижение россиян к югу от стратегически важного города, все же это не служит предвестником неизбежного окружения.

"Российские войска в их текущем состоянии, судя по всему, не смогут быстро выполнить такую задачу", — отмечают исследователи.

Геолоцированные снимки показали, что в воскресенье или понедельник российские войска, скорее всего, захватили село Озаряновка, которая находится в 14 километрах от Бахмута.

В своем отчете представители ISW также упоминают о российских источниках, утверждающих, что за последние несколько дней под контроль ВС РФ также перешли несколько других близлежащих деревень. Захват этих населенных пунктов предпринимается с целью окружить город с юга и востока.

Однако независимых подтверждений этим заявлениям в открытых источниках нет.

Российские источники активно распространяли ложные сведения о продвижении ВС РФ в районе Бахмута, отмечают аналитики. Эта информационная операция продолжается с октября, поэтому новые заявления о так называемых "успехах" российских войск могут на поверку оказаться не соответствующими действительности.

Путинские войска на протяжении нескольких месяцев наносят удары по городу Бахмут, без видимых успехов для себя.

Напомним, что NYT показали бригаду, которая защищает Бахмут от наемников из ЧВК "Вагнера". 58-я бригада — одно из подразделений, которые ведут оборону города.

Ранее Фокус сообщал, что в Одесской ОВА оценили вероятность массированных обстрелов Украины как высокую. В Черное море вышло до 12 российских кораблей, один из них — носитель ракет "Калибр".