Російські війська в такому стані, що навряд чи візьмуть Бахмут в оточення швидко, — ISW

За даними військових дослідників, незважаючи на часткове просування росіян на південь від стратегічного міста, це все ж таки не передбачає неминуче оточення. Згідно з геолокованими знімками, у неділю або понеділок ЗС РФ, швидше за все, захопили село Озаранівка за 14 км від Бахмута.

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Нещодавнє просування російських військ у районі Бахмута не варто розглядати як ознаку того, що ЗС РФ може захопити місто найближчим часом. Про це повідомляє "Інститут вивчення війни" у зведенні за 28 листопада.

За даними аналітиків ISW, незважаючи на деяке просування росіян на південь від стратегічно важливого міста, все ж таки це не є провісником неминучого оточення.

"Російські війська в їхньому поточному стані, судячи з усього, не зможуть швидко виконати таке завдання", — зазначають дослідники.

Геолоковані знімки показали, що в неділю чи понеділок російські війська, швидше за все, захопили село Озаранівка, що за 14 кілометрів від Бахмута.

У своєму звіті представники ISW також згадують про російські джерела, які стверджують, що за останні кілька днів під контроль ЗС РФ також перейшли кілька інших довколишніх сіл. Захоплення цих населених пунктів робиться з метою оточити місто з півдня та сходу.

Однак незалежних підтверджень цим заявам у відкритих джерелах немає.

Російські джерела активно розповсюджували неправдиві відомості про просування ЗС РФ у районі Бахмута, зазначають аналітики. Ця інформаційна операція триває із жовтня, тому нові заяви про так звані "успіхи" російських військ можуть виявитися такими, що не відповідають дійсності.

Путінські війська протягом кількох місяців завдають ударів по місту Бахмут, без видимих успіхів для себе.

Нагадаємо, що NYT показали бригаду, яка захищає Бахмут від найманців із ПВК "Вагнера". 58-а бригада — один із підрозділів, які ведуть оборону міста.

Раніше Фокус повідомляв, що в Одеській ОВА оцінили ймовірність масованих обстрілів України як високу. У Чорне море вийшло до 12 російських кораблів, один із них — носій ракет "Калібр".