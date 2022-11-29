"Высока вероятность обстрелов": в Черном море находятся до 12 кораблей, — ОВА

По информации спикера Одесской ОВА Сергея Братчука, в Черном море присутствует корабль-ракетоноситель с восемью ракетами класса "Калибр" и три больших десантных корабля.

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Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук предупредил о высокой вероятности ракетных ударов, поскольку в акватории Черного моря находится 12 кораблей и катеров российского флота. Один из них — ракетоноситель с 8 ракетами класса "Калибр", а также три больших десантных корабля. Об этом представитель ОВА написал в Telegram.

Минувшая ночь прошла без обстрелов, отметил он, но при этом попросил граждан не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

"В эти дни много говорят о новых массированных атаках россиян. Ракетных атаках. Ничего нового вы не услышали. Содержите свою психику в здравом уме и подготовьтесь, в первую очередь — психологически. В очередной раз. Не ищите в себе причин, чтобы раздражаться на самого себя, принимайте себя такими, как вы есть. И помните: у них агония — мы победим! В этом нет сомнений", — напутствовал граждан Братчук, по словам которого в этой войне на первый план выходит психологическая устойчивость, позволяющая воспринимать жизнь такой, как она есть.

Чиновник также посоветовал меньше злиться на соседей, близких, электриков и энергетиков, поскольку враг и дальше будет наносить удары. Это констатация факта, пояснил Братчук.

"Подготовьтесь, у вас есть повербанки, все заряжено, есть вода. Это реалии войны", — сказал он.

Напомним, что, по словам руководителя "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, с каждой атакой становится все сложнее, а Украина первая страна, столкнувшаяся с подобного рода террором. Цель ракетных ударов по энергоинфраструктуре — вызвать в стране гуманитарную катастрофу.

Ранее Фокус сообщал, что в Ладыжине Винницкой области, где расположена ТЭС, объявлена ЧС военного характера. По информации военной администрации, 18 000 жителей города остались без отопления.