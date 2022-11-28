"С каждой атакой сложнее": Украина первая, кто столкнулся с террором такого уровня, — Кудрицкий

Глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий рассказал о последствиях обстрела Украины Россией 23 ноября. По его словам, оккупанты хотят вызвать в стране гуманитарную катастрофу.

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Кудрицкий заявил, что российские оккупанты хотели нанести максимальный урон энергетической инфраструктуре Украины еще 10 октября. Однако им понадобилось еще 7 волн атак, а также использовать ракеты из неприкосновенного запаса, чтобы добиться какого-то результата. Об этом он заявил в интервью НВ.

По словам Кудрицкого, атака 23 ноября имела наибольшие последствия на украинскую энергосистему, которая ранее показывала свою устойчивость. Он заявил, что были отключены блоки атомных электростанций.

"Из-за разрушений, нанесенных ракетным обстрелом, они не могли выдавать электроэнергию в сеть. Также был поврежден ряд важных теплоэлектростанций", — сказал глава "Укрэнерго".

По его словам, россияне хотят разрушить объединенную энергосистему Украины, суть которой в том, что потребитель получает энергию не от ближайших электростанций. Поэтому они стараются сделать невозможной передачу энергии в разные регионы.

"И мы должны быть готовы к новым их попыткам", — отметил Кудрицкий.

Отключения электроэнергии

По словам главы "Укрэнерго", сейчас система пытается вернуться к плановым отключениям, чтобы люди могли планировать свой день в условиях, когда свет есть не всегда.

"Но мы не имеем права давать людям лишние ожидания. С каждой новой атакой держать ограничение дефицита в плановых графиках становится сложнее. К сожалению, сейчас у нас еще есть аварийные отключения, но они необходимы", — заявил Кудрицкий.

Он заявил, что есть список линий, к которым подача энергии осуществляется в первую очередь. Это линии, который снабжают объекты критической инфраструктуры, такие как больницы, больницы, водоканалы, котельные. Однако местным властям нужно позаботиться, чтобы такие объекты имели свои генераторы.

Что такое блэкаут?

Кудрицкий сказал, что блэкаут нельзя воспринимать как "конец света", но как тяжелое испытание. После него система начинает свое восстановление. По его словам, это момент, когда система полностью обесточена.

"Наши опытные диспетчеры стали первыми в мире, столкнувшимися с необходимостью реагировать на террористическую атаку такого уровня", — сказал он.

Кудрицкий заявил, что это испытание как для потребителей, так и для энергетиков. У первых нет электричества, связи, возможно, воды и тепла, а вторым приходится реализовывать очень сложные технические процессы.

"Разворачивать систему "с нуля" сложнее, чем просто запитывать объекты, поврежденные в случае ракетной атаки, когда система все же работает", — сказал глава "Укрэнерго".

Кто такой Владимир Кудрицкий?

Владимир Кудрицкий – председатель правления "Национальная энергетическая компания Укрэнерго", которая является оператором украинской системы передачи электроэнергии. Начал работать в компании в 2016-м году. 2 августа 2020 года наблюдательный совет "Укрэнерго" по результатам конкурса назначил Владимира Кудрицкого председателем правления.

Ранее Фокус писал, что в ДТЭК заявили, что в Киеве вводят новые правила отключения света. По распоряжению "Укрэнерго" нужно снизить 60% мощностей столицы. Обеспечение критической инфраструктуры заберет 58% электроэнергии, 42% останется для бытовых потребителей.