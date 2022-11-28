"Дважды в сутки по 2-3 часа": в Киеве вводят новые правила отключения света, — ДТЭК

По распоряжению "Укрэнерго" нужно снизить 60% мощностей столицы. Обеспечение критической инфраструктуры заберет 58% электроэнергии, 42% останется для бытовых потребителей.

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В Киеве будут подавать электричество бытовым потребителям дважды в сутки на 2-3 часа. Об этом сообщили в компании ДТЭК "Киевские электросети".

В ведомстве заявили, что в столице продолжаются экстренные отключения света. Это необходимо для того, чтобы сбалансировать энергосистему и избежать аварий на оборудовании.

В ДТЭК рассказали, что по распоряжению "Укрэнерго" нужно снизить 60% мощностей столицы. Обеспечение критической инфраструктуры — больниц, насосных станций и тепловых пунктов забирает 58% электроэнергии, 42% останется для бытовых потребителей.

"Делаем все возможное, чтобы давать свет каждому клиенту по 2-3 часа дважды в сутки. Как только удастся сбалансировать ситуацию — вернемся к отключению по графикам. Следите за обновлением информации", — уточнили в компании.

Напомним, с утра 28 ноября на всей территории ввели аварийные отключения электричества из-за дефицита мощностей. Причиной более жестких ограничений стали аварийные отключения блоков на нескольких электростанциях.

Ранее, 26 ноября в ДТЭК заявили, что постараются, чтобы отсутствие света для потребителей в украинской столице не превышало показатель в 5 часов.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что на этой недели российские войска могут вновь обстрелять украинские объекты энергетической инфраструктуры и будут новые блэкауты. Он призвал украинцев запастись сухими продуктами.