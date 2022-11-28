"Двічі за добу по 2-3 години": у Києві вводять нові правила відключення світла, — ДТЕК

За розпорядженням "Укренерго" потрібно знизити 60% потужностей столиці. Забезпечення критичної інфраструктури забере 58% електроенергії, 42% залишиться для побутових споживачів.

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У Києві подаватимуть електрику побутовим споживачам двічі на добу на 2-3 години. Про це повідомили у компанії ДТЕК "Київські електромережі".

У відомстві заявили, що в столиці продовжуються екстрені відключення світла. Це необхідно для того, щоб збалансувати енергосистему й уникнути аварій на устаткуванні.

У ДТЕК розповіли, що за розпорядженням "Укренерго" потрібно знизити 60% потужностей столиці. Забезпечення критичної інфраструктури — лікарень, насосних станцій і теплових пунктів забирає 58% електроенергії, 42% залишиться для побутових споживачів.

"Робимо все можливе, щоб давати світло кожному клієнту по 2-3 години двічі на добу. Щойно вдасться збалансувати ситуацію — повернемося до відключення за графіками. Слідкуйте за оновленням інформації", — уточнили в компанії.

Нагадаємо, з ранку 28 листопада на всій території запровадили аварійні відключення електрики через дефіцит потужностей. Причиною жорсткіших обмежень стали аварійні відключення блоків на кількох електростанціях.

Раніше, 26 листопада, у ДТЕК заявили, що постараються, щоб відсутність світла для споживачів в українській столиці не перевищувала показник 5 годин.

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що цього тижня російські війська можуть знову обстріляти українські об'єкти енергетичної інфраструктури та будуть нові блекаути. Він закликав українців запастись сухими продуктами.