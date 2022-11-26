Заготуйте продукти: Арахамія попередив українців про загрозу нових обстрілів (відео)

Глава фракції "Слуга народу" заявив, що наступного тижня Росія може знову атакувати українську інфраструктуру й країна порине у нові блекаути.

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Росія наступного тижня може завдати нових масованих ракетних ударів по українській інфраструктурі. Унаслідок чого країна може поринути в нові блекаути. Про це заявив голова фракції "Слуга народу" в парламенті Давид Арахамія в ефірі телемарафону.

За його словами, є інформація, що наступного тижня будуть нові обстріли з боку Росії і знову відключення електрики. Арахамія закликав українців зробити запаси продуктів у сухому вигляді.

"Потрібно заздалегідь заготовити у сухому вигляді продукти на тривалий період, тому що є інформація про те, що наступного тижня можуть бути нові ракетні удари та нові блекаути", — сказав він.

Нагадаємо, 25 листопада в "Укренерго" розповіли, що українська енергосистема відновлюється після масованих ракетних ударів РФ 23 листопада й уже пройшла найважчий період. У компанії анонсували, що споживачів переведуть з аварійних на планові відключення електрики.

24 листопада в українській розвідці повідомили, що приблизно через тиждень Росія буде готова здійснити нові атаки на об'єкти енергетичної інфраструктури України. У ГУР заявили, що Москва не має наміру зупинятися, її мета — змусити Київ сісти за стіл переговорів.

Крім того, ЗМІ дізналися, що є три сценарії відключення світла у разі нових обстрілів Росії. Повністю знеструмити Україну не просто, проте найгірший варіант настане, якщо ЗС РФ ударять по розподільчих пристроях на АЕС. Тоді світла може бути тиждень.