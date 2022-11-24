У ГУР розповіли, коли РФ завдасть наступного масованого ракетного удару по Україні

Представник української розвідки Андрій Юсов заявив, що масований обстріл триватиме, щоб змусити Київ піти на переговори на умовах Москви.

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Росія має намір продовжувати завдавати масованих ракетних ударів територією України. Щоб підготуватися до такого обстрілу, який РФ здійснила 23 листопада, їй знадобиться близько тижня. Про це розповів представник пресслужби Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону, повідомляє "РБК-Україна".

Він зазначив, що ЗС РФ мають намір занурити українців у холод і темний у період війни. Мета окупантів — змусити Київ піти на переговори на умовах Москви, проте цього не станеться.

"Ми розуміємо, що періодичність — це приблизно "тиждень +". Це той період, який потрібен, щоб підготуватися до наступного масованого ракетного удару", — сказав Юсов.

Представник української розвідки зазначив, що Україна, зі свого боку, готується до подальшої ефективної роботи своєї системи протиповітряної оборони (ППО).

"Але те, що терористичний режим продовжуватиме ці атаки, то це безперечно", — додав він.

За його словами, у Росії дійсно закінчуються запаси високоточної зброї, проте є ще багато невисокоточних ракет. Значною мірою у ЗС РФ є багато ракетних комплексів С-300. Насамперед вони несуть загрозу для прифронтових міст: Запоріжжя, Харків, Миколаїв, Херсон.

"На жаль. Це ті міста, куди С-300 добивають... Ракетний терор ще може тривати", — підсумував Андрій Юсов.

Нагадаємо, 24 листопада міністр енергетики Герман Галущенко розповів, що після масованих ракетних ударів Росії 23 листопада в Україні відбувся блекаут. Внаслідок чого призупинили роботу дві атомні станції, проте надвечір виробництво енергії відновиться.

Раніше, 23 листопада глава РНБО Олексій Данілов заявив, що у Росії залишається ракет максимум на 3-4 масованих обстріли. Деяких ракет у ЗС РФ залишилося менше ніж 10%, деяких — близько 18%.