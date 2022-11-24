Змогли об'єднати енергосистему: у Міненергетики розповіли, коли запрацюють АЕС (відео)

Після масованого ракетного удару в Україні призупинили роботу дві атомні станції, внаслідок чого в системі існує дефіцит генерації. За словами міністра, надвечір світло має з'явитися у більшої кількості користувачів.

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В Україні надвечір почнуть працювати атомні електростанції. На цьому наголосив міністр енергетики Герман Галущенко в ефірі телемарафону.

За словами міністра, після масованого ракетного обстрілу в Україні відбувся блекаут. Тільки до 4-ї ранку енергетикам вдалося об'єднати енергосистему воєдино. У деяких областях змогли відновити подачу електроенергії.

"На сьогодні з харчуванням об'єкти інфраструктури по всій країні. І відповідно ми збільшуватимемо обсяги генерації протягом дня. Тобто ми розраховуємо до вечора запустити атомні станції й відповідно видавати електроенергію в мережу. Це має суттєво скоротити дефіцит", — підсумував Галущенко.

Зазначимо, в "Енергоатомі" заявили, що після обстрілів спрацював аварійний захист на енергоблоках у Рівненській, Південноукраїнській та Хмельницькій АЕС. На двох з них повністю відключилися всі енергоблоки.

Нагадаємо, Фокус розбирався, яка ситуація з електроенергією в українських регіонах. Через обстріл у багатьох районах не було води та опалення.

Також в НБУ повідомляли, що в Україні працювало лише 3800 банкоматів із майже 12000 одиниць.